Pratigate, Pamela Perricciolo denuncia altre 36 persone, ma non Pamela Prati

Negli ultimi tempi ha fatto parlare molto il caso di Pamela Prati, definito da molti con il nome Pratigate. In sostanza, l’ex primadonna del Bagaglino aveva dichiarato in alcune interviste, da Barbara D’Urso e Mara Venier, di essere in procinto di convolare a nozze con un certo imprenditore di nome Marco Caltagirone. Successivamente, grazie ad alcune ricerche fatte da Roberto D’Agostino di Dagospia, si è scoperto che in realtà non esiste nessun uomo con questo nome.

Con il passare dei giorni il cerchio si è allargato anche ad Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, agenti di Pamela Prati e fondatrici della Aicos Management, società attiva nel settore dello spettacolo. Dopo tanti mesi, in cui non si è mai scoperta la verità dietro a questa vicenda, Donna Pamela ha deciso di denunciare altri nomi.

Le accuse di Pamela Perriciolo

Come riporta il sito “Tpi“, la donna avrebbe deciso di denunciare quindi queste 36 persone che sarebbero coinvolte nello scandalo. Con grande meraviglia in questa enorme lista non si vede il nome della Prati. Inizialmente viene intervistata in esclusiva Irene Della Rocca, dichiarando di avere tutti i diritti ad essere compensata per il lavoro svolto.

Successivamente, nel finale dell’articolo, possiamo leggere il colpo di scena: “Il Prati-gate non va in vacanza. Resta sempre in piedi. E a settembre potrebbero esserci nuovi sviluppi clamorosi. Intanto, la Perricciolo avrebbe denunciato ben 36 persone. Ma tra queste non ci sarebbe Pamela Prati”.

La situazione quindi diventa sempre più calda e sicuramente dal mese di settembre i più famosi salotti televisivi, come “Pomeriggio Cinque”, “Live – Non è la D’Urso” e infine “Domenica In”, potrebbero ritornare su questa vicenda, scoprendo altri dettagli ancora più incredibili. Alcuni dei 36 nomi denunciati dalla Perricciolo potrebbero essere presto svelati. Le sorprese dunque non sembrano essere finite qui in questa macabra vicenda.