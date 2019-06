Prati-gate, Perricciolo pubblica audio della Prati su Mark Caltagirone. Le accuse contro i talk show Rai e Mediaset

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Non avevo dubbi sul fatto che dopo Eliana Michelazzo e Pamela Prati, Pamela Perricciolo avrebbe fatto le sue dichiarazioni rilasciando interviste e andando ospite in talk show, sui quali però ha sparato a zero. Le bugie hanno le gambe corte, il trio si è svelato in tutto il suo squallore.