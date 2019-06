Prati-gate, Karina Cascella si scusa con Pamela Prati

Il caso Pratigate continua a tener banco e ad arricchirsi giorno dopo giorno di nuovi sconcertanti retroscena, denunce e accuse, ma non solo perché inaspettatamente arrivano anche le prime clamorose scuse per Pamela Prati, direttamente dall’accusatrice più sfegatata, cioè l’opinionista Karina Cascella, che forse con fin troppa veemenza ha puntato il dito contro la showgirl.

Ripensare ai propri errori ed avere il coraggio di chiedere scusa a chi si è ferito non solo è un atto di grande intelligenza ma anche di grande coraggio; ed è quello che ha fatto nei giorni scorsi Karina Cascella, che ha fatto un passo indietro e porto le sue scuse alla protagonista assoluta dello scandalo dell’anno, soprannominato da molti “Pratigate” ma anche “Pratiful”.

Le scuse di Karina Cascella a Pamela Prati

Ospite in una delle scorse puntata del celebre talk show condotto da Barbara D’Urso, “Live – Non è la D’Urso“, l’ex volto del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne” ha usato parole molto dure contro la Prati, come “fai schifo“, parole forti, eccessive considerato il contesto televisivo in cui si trovava la Cascella.

Per completezza d’informazione il commento della Cascella è avvenuto la stessa sera in cui la Prati era ospite “muta” del celebre programma di Rai 3 “Chi l’ha visto?“, dove la conduttrice Federica Sciarelli passava in rassegna storie di donne veramente truffate da uomini inesistenti o quasi.

A distanza di alcune settimane dai fatti, la Cascella ha fatto una incredibile quanto sorprendente marcia indietro; per farlo ha utlizzato un post sul noto social network di condivisioni d’immagine Instagram, dove la Cascella è molto attiva grazie anche al supporto del suo milione di followers, che nelle ultime ore hanno letto il suo mea culpa.

Le ultime parole di Karina Cascella su l’ex star del Bagaglino: “Io da donna ho detto ad un’altra donna: “Vergognati perché fai schifo”“, con queste parole l’opinionista inizia il suo messaggio per poi aggiungere che non è corretto, ne televisivamente parlando, né umanamente e per questo chiede scusa a Pamela Prati.

La Cascella ha quindi proseguito dicendo che le opinioni, le idee, la verità su quanto avvenuto sono ricche di molteplici risvolti. E a prescindere dalla sua opinione, ritiene che sia cosa buona e giusta, fare un passo indietro; un gesto fatto per placare l’odio che si è alimentato negli ultimi mesi, e che non è sicuramente quello che voleva Karina.