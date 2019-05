Prati-gate, Guendalina Tavassi pubblica le chat con Lorenzo Coppi e attacca Eliana Michelazzo

Nella puntata del talk show di Canale 5 “Live – Non è la D’Urso” andata in onda mercoledì 29 maggio 2019, l’opinionista Guendalina Tavassi ha discusso pesantemente con Eliana Michelazzo, l’ex manager della soubrette Pamela Prati, che ha affrontato il fuoco incrociato degli opinionisti delle cinque sfere del programma.

Tra gli opinionisti presenti, anche Guendalina Tavassi che ha puntato il dito contro la manager ed ex amica, accusandola di averle mentito riguardo il suo fantomatico matrimonio con Simone Coppi, mentre la Michelazzo replicava con veemenza che proprio la Tavassi l’avesse tradita carpendole delle informazioni e poi chiamando i giornalisti.

Guendalina Tavassi attacca Eliana e sui social

Durante la puntata però Guendalina ha incassato un’altro duro colpo, cioè quello inferto da Riccardo Signoretti, che ha spoilerato il fatto che la matrigna della Tavassi è la legale di Pamela Prati, motivo per cui la sua presenza in studio era alquanto di parte, così come le sue parole inattendibili.

Dopo la fine del programma, la Tavassi ha affidato il suo sfogo ad alcune Instagram Stories, dove ha fatto delle precisazioni circa il fatto che la Michelazzo avrebbe tentato di raggirare anche lei: “E’ vero che ho accompagnato la Prati a Verissimo, non ho nulla da nascondere” – quindi ha aggiunto di essere andata dalla D’Urso in considerazione del legame che l’ha unita da anni a Eliana.

“Io sono venuta qua in quanto amica di Eliana, o ex amica, da 10 anni. E da 10 anni che ha cercato di prendermi per il cu*o, perché io fin dal primo momento in cui lei sosteneva di avere questo marito, in cui loro cercavano di raggirarmi, dicendomi che mi avrebbero presentato questo fantomatico cugino che mi scriveva, non ci sono mai cascata, perché vedevo dello strano in loro“.

Guendalina prosegue nel dire che Eliana non ha mai presentato suo marito a nessuno, per poi tornare sullo scontro con Signoretti, chiarendo di non essere dalla parte della Prati, pur confermando che la sua matrigna è il legale della showgirl, così come lo è stata di Eliana e Pamela Perriciolo.

Dopo il suo sfogo Guendalina ha pubblicato le chat con il fantomatico Lorenzo Coppi, con il seguente commento: “Persone che si permettono di insultarmi? Truffatrici che estorcono soldi a povere vittime inventando matrimoni decennali che mi danno della falsa e venduta infame? Ragazzi s’è ribaltato il mondo“.

Il modus operandi della chat è lo stesso usato sia per Simone Coppi che per Mark Caltagirone tra tragedie, pietismo, romanticismo e le immancabili promesse di nozze. Stando a quanto dichiarato da Guendalina, il Lorenzo che l’avrebbe contattata le avrebbe raccontato di aver perso la sorella gemella di leucemia e che voleva sposarla.