Prati-gate, Eliana Michelazzo caccia di casa Pamela Perricciolo

Eliana Michelazzo, l’ormai ex manager della showgirl Pamela Prati e a capo dell’agenzia di spettacolo Aicos Management, dopo aver raccontato la sua verità sul caso Prati-Caltagirone a “Live – Non è la D’Urso”, è tornata a parlare dell’assurda vicenda di cui dichiara di essere vittima nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Chi”.

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha risposto alle domende del settimanale di Alfonso Signorini, che sarà in edicola a partire da mercoledì 29 maggio, svelando nuovi dettagli e particolari su quella che doveva essere una favola per Pamela Prati, ma che in realtà ha assunto i connotati di una maxi truffa.

Eliana caccia di casa Donna Pamela

Dopo le pesanti accuse mosse contro l’altra manager della Aicos, Pamela Perricciolo, considerata dalla Michelazzo l’artefice di tutta questa macchinazione, la Michelazzo, consapevole del suo momento difficile, ha richiesto il supporto dello psichiatra Alessandro Meluzzi, volto noto in tv anche in considerazione delle sue ospitate nei programmi di Barbara D’Urso così come quelli di Federica Panicucci.

La manager accusa di avere uno sdoppiamento di personalità, considerata la sua attuale aspettativa di messaggi da parte del suo fantomatico, quanto inesistente marito Simone Coppi. Nel corso dell’intervista a “Chi”, Eliana ha precisato che dalla questione del Pratigate lei non ha visto un euro, piuttosto ha perso molti soldi.

La Michelazzo ha quindi chiarito che: “Ho stornato tutte le fatture di Mediaset relative al matrimonio perché ci ho messo la faccia. Ho rinunciato ai soldi di Verissimo e di Live-Non è la d’Urso, ci ho rimesso le spese“. A tutto ciò Eliana ha aggiunto il fatto che la sua agenzia di spettacolo sta fallendo, a causa del fatto che molti personaggi che ne facevano parte ormai la stanno abbandonando, così come gli sponsor.

Ma sono in tanti ora a domandarsi quale sia il rapporto tra la Michelazzo e Donna Pamela? A tal proposito Eliana chiarisce che le due non abitano più insieme: “L’ho mandata via, ho dato le chiavi di casa ai suoi genitori per portare via le sue cose e ho fatto denuncia perché si sono presi anche cose mie come un orologio prezioso e regali che avevo messo via per Simone Coppi“.