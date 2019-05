Prati-gate, Burger King ironizza sul caso creando un panino per Mark Caltagirone

Il Pratigate, assurda vicenda che vede come protagonisti la showgirl Pamela Prati, le sue manager – Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, così come il suo fantomatico ed inesistente futuro sposo Mark Caltagirone, sta tenendo banco e catalizzando non solo l’attenzione del pubblico televisvo, ma anche quello dell’imprenditoria.

Dopo le recenti ammissioni di Pamela Prati a “Verissimo” circa l’inesistenza del suo fantomatico compagno Mark Caltagirone, l’irnoia sulla vicenda si spreca, infatti non solo i vip, cantanti ed attori hanno ironizzato sulla vicenda, ma anche alcuni imprenditori hanno intravisto un’opportunit di guadagno da tutto ciò.

Burger King sul caso Caltagirone

Se già qualcuno ha pensato a creare un brand con il marchio Mark Caltagirone, c’è qualcun altro che ha ideato un gusto di gelato con lo stesso nome, a cui si aggiunge l’ultima idea proposta ai propri clienti niente meno che dalla nota catena multinazionale di cibo Burger King, che ha lanciato un panino dedicato al personaggio inventato.

Se da un lato la vicenda del Pratigate ha già interessato gli uffici giudiziari, dall’altro Mark Caltagirone è sicuramente diventato un fatto di costume, una storia surreale di cui si parla sempre più e che sta dividendo ormai l’Italia intera. All’ironia di Netflix che ha scerzato su una serie tv dedicato a Mark Caltagirone, fa seguito quella del noto fast food Burger King, che sfruttando lo slogan “A modo tuo“, ha modificato il messaggio in “A modo di Mark Caltagirone“, ispirando un panino all’imprenditore fantasma.

Stando alle recenti accuse dell’ex manager della Prati, Pamela Perricciolo, dietro il profilo di Mark Caltagirone ci sarebbe la stessa showgirl; un fatto tutto da accertare, che sicuramente sarà oggetto di indagini approfondite, ma nelle more di scoprire la verità su questa grottesca vicenda – che sarà nuovamente oggetto di una puntata del talk show serale di Barbara D’Urso “Live – Non è la D’Urso” – che ha più il sapore di una truffa, spopola l’ironia sul caso.