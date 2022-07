Pozzetto è morto, la tragica notizia è appena arrivata in diretta Tv

Ascolta questo articolo

L’annuncio è arrivato poco fa, il noto attore ha subito un gravissimo lutto. Stiamo parlando di un mostro sacro del cinema italiano, salito alla ribalta soprattutto negli anni 80, dove ha preso parte a numerosi film di successo. Dopo gli esordi da comico nel celebre duo ‘Cochi e Renato’, l’artista è riuscito a farsi strada nel mondo del grande schermo grazie al suo grande talento.

Nelle ultime ore è arrivato il terribile annuncio che ha scosso profondamente l’attore. Si tratta di un fulmine a ciel sereno che lo sta mettendo a dura prova, sarà difficile per lui superare questo lutto. Nei prossimi giorni si terranno i funerali, dove è attesa una folla immensa a dargli l’ultimo saluto: ecco chi è scomparso.

Il terribile annuncio

Si è spento alla veneranda età di 91 anni il fratello di Renato Pozzetto, Ettore, cui il famoso attore era molto legato. A diffondere la triste notizia Varese news, secondo cui i funerali si terranno il prossimo 25 luglio presso la chiesa di San Pietro a Gemonio, nel varesino.

Purtroppo si tratta di un evento particolarmente drammatico che ha scosso molto il volto noto del cinema. La moglie del defunto Ettore, ci ha tenuto a ringraziare tutti per la vicinanza mostrata: “Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicini in questo momento”. Per il momento il noto attore non ha voluto lasciare dichiarazioni, ma sicuramente non mancherà di dare l’ultimo saluto all’amato fratello.

D’altronde Renato Pozzetto ha sempre preferito mantenere una certa riservatezza in merito alla sua famiglia e alla sua vita privato. Delle poche informazioni che si hanno a disposizione, è risaputo che il noto cabarettista ha vissuto la sua infanzia insieme ai 3 fratelli a Gemonio, proprio dove è spirato Ettore. Successivamente, Renato Pozzetto si è trasferito a Milano dove ha intrapreso la sua carriera da attore.