Povia solleva l’ennesima polemica chiedendo aiuto ai suoi fan per pagare una multa

Il cantante Giuseppe Povia si è reso protagonista dell’ennesima critica e polemica dopo aver chiesto aiuto ai suoi tantissimi fan tramite un post sul suo profilo Facebook per un evento alquanto spiacevole accadutogli nei scorsi giorni. Il cantante, oltretutto, sembra essere tornato da qualche tempo in auge, grazie al suo nuovo singolo “Cameriere“, presentato da Mara Venier anche durante una delle ultime puntate di “Domenica In”.

Grazie a brani come “Quando i bambini fanno oh”, “Vorrei avere il becco” e “Luca era gay“, Povia è diventato un personaggio molto seguito non solo in radio, ma soprattutto sui social, dove l’artista condivide con i suoi numerosi fan qualsiasi novità che riguardi la sua giornata, ma anche la sua vita privata. Uno degli ultimi post pubblicati dal cantante, però, ha fatto discutere e non poco gli utenti del web, che immediatamente si sono riversati per commentare negativamente la cosa.

Il cantante infatti ha pubblicato una foto, con il volto imbronciato, sulla sua pagina Facebook, in cui chiede agli utenti di aiutarlo a pagare una multa con l’importo cerchiato in rosso. Queste le parole del cantante: “446€ di multa. Se mi comprate il disco mi aiutate a pagarla. Intanto avrete un disco autoprodotto di 19 brani. E visto che ho fatto il cameriere è come se vi chiedessi la mancia. In più se lo acquistate a 9 euro su www.povia.net, vi regalo il brano ‘Cameriere’ più un video personale per ringraziarvi”.

Ma non è finita qui, perchè sembra che Povia abbia anche lasciato il proprio recapito telefonico per essere contattato per eventuali serate o ospitate. Inutile dire che il popolo del web non ha particolarmente gradito questa richiesta, risultata alquanto sfacciata, infatti moltissimi sono stati i commenti negativi lasciati sotto al post del cantante.

In molti hanno chiesto se per caso avesse finito la “grana” e di provare a cercarsi un lavoro serio, così da pagarsi la sua multa, come fanno tutti. Il cantante ha risposto alle tante critiche scrivendo che dopo aver letto i commenti si è fatto una grande risata di simpatia, in quando le multe sono ingiuste e quindi chi vuole aiutarlo ben venga, altrimenti gli utenti possono continuare a commentare da “utonti”, che tanto non smetterà certo di provare affetto per loro.