Possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Nelle scorse settimane si è parlato di una possibile relazione tra Giovanni Angiolini, ex concorrente del “Grande Fratello” che decise di abbandonare la trasmissione per proseguire la sua carriera da medico chirurgo, insieme a Michelle Hunziker. Avvistati insieme in Sardegna, nelle immagini mostrate dal settimanale tedesco di attualità e costume “Bunte”, si vede la novella coppia scambiarsi dei baci piuttosto intensi.

A oggi però entrambi stanno passando i loro giorni di relax in maniera separata. Come riportato testualmente dal sito “Today” l’ex gieffino sta passando le proprie vacanze in Messico, come dimostrate da alcune foto pubblicate sui social network. Invece Michelle ha deciso di volare in montagna, precisamente nel Trentino-Alto Adige, ove avrebbe incontrato nuovamente Tomaso.

Il possibile ritorno di fiamma

Secondo il sito “Dagospia“, con un articolo di Ivan Rota, Michelle Hunziker si sarebbe avvicinata nuovamente all’imprenditore durante le ultime vacanze passate in montagna. Attualmente mancano delle prove in merito a questa presunta riappacificazione, fatta eccezione a un like lasciato da Tomaso sotto a una foto molto sexy pubblicata dalla conduttrice di “All Together Now”.

“Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme?” si chiede il sito diretto da Roberto D’Agostino che poi aggiunge: “La coppia è stata avvistata oggi in atteggiamenti molto confidenziali in Val di Genova vicino a Pinzolo. Gli astanti dicono che tra loro c’era molto feeling tra i due nell’isolato rifugio di Bona Fontana. Ritorno di fiamma?”.

Nonostante la separazione, tra Tomaso e Michelle non è mai mancato il rispetto reciproco. Proprio l’imprenditore, intervistato al “Corriere” a poche settimane dalla separazione, ha dichiarato: “Rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa. Le devo moltissimo. La fine di una relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste”.