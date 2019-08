Possibile ritorno di fiamma tra Francesca De André e Giorgio Tambellini: gli indizi social

Negli ultimi giorni è ufficialmente terminata la storia d’amore tra Gennaro Lillio e Francesca De André, che si sono conosciuti durante l’esperienza al Grande Fratello 16. A confermare questa notizia ci pensa il modello napoletano su Instagram: “Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è giunta ormai al capolinea. C’ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone ma i proverbi insegnano che chi nasce quadro non muore tondo”.

Per molti, dietro a questa separazione potrebbe esserci lo zampino di Giorgio Tambellini, l’ex fidanzato di Francesca De André. L’ex gieffina ha infatti confermato le numerose avance di Giorgio volte nell’ultimo periodo, ricevendo però sempre un due di picche. Tuttavia, gli ultimi indizi sui social network sembrano presagire ad altro.

Gli indizi su Instagram.

Negli ultimi giorni, Giorgio Tambellini ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritrae insieme a Francesca De André durante l’ospitata nella Casa del Grande Fratello, per spiegare i motivi del suo presunto tradimento. Nella didascalia ha scritto: “Stringimi forte e portami via“.

Un altro indizio proviene dal profilo Instagram della ex gieffina. Infatti Francesca, dopo aver chiuso definitivamente la sua relazione con Gennaro Lillio, ha iniziato nuovamente a seguire Giorgio Tambellini. Questo non è in realtà una prova inconfutabile, ma per molti sembra strano che, dopo aver chiuso la relazione con il napoletano, decida nuovamente di seguire il suo ex sul social network.

In una vecchia intervista rilasciata al settimanale “Spy“, diretto da Alfonso Signorini, Francesca De André ha confermato delle numerose avance ricevute dal suo ex, ma respinte al mittente: “Giorgio mi ha cercata spesso. Avrebbe voluto riprovarci e ha versato tante lacrime per me ma io non ho voluto né sentirlo e né vederlo: è un capitolo chiuso”. Infatti, sempre nelle stesse dichiarazioni, manifestava l’amore e soprattutto tutto il suo entusiasmo per come andavano le cose con Gennaro Lillio.