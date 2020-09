Possibile nuovo amore per Johnny Depp dopo il divorzio

Johnny Depp, il celebre attore statunitense, pupilla del regista Tim Burton, nell’ultimo anno ha vissuto un terribile trauma dovuto al disastroso matrimonio con l’attrice Amber Heard, finito poi con un divorzio che ha fatto scalpore, non solo per la notizia in sé ma per tutte le diffamazioni che l’ex moglie avrebbe gettato addosso al celebre attore, facendogli quasi perdere alcuni ruoli cinematografici.

Amber Heard e Johnny Deep si erano sposati nel 2015, la Heard era il nuovo amore dell’attore dopo 12 anni di convivenza con Vanessa Paradise; ma il matrimonio con Amber è destinato a finire nel 2019, non prima però che l’attrice accusasse Johnny Deep di violenza domestica e maltrattamenti causati dall’alcolismo dell’attore.

Di recente però, varie indiscrezioni vogliono l’attore Johnny Depp alle prese con un nuovo amore. La presunta nuova fiamma sarebbe una famosa influencer di origine tedesca di 33 anni, si chiama Sophie Hermann, è famosa su Instagram ed è giovane, bionda e bella. L’attrice, che vive in Inghilterra, è diventata celebre per aver partecipato ad un reality sui giovani ricchi dei quartieri alti londinesi: “Made in Chelsea”.

A quanto trapelato dalla stampa tedesca, i due si sarebbero conosciuti ad inizio anno, in un modo molto divertente: la ragazza ha lasciato tra le corde della chitarra di Johnny Depp un biglietto con il proprio numero telefonico. Inoltre lo stesso Johnny Depp ha rinviato i processi giuridici contro l’ex moglie, che ha accusato di diffamazione, per poter rimanere più tempo in Inghilterra, dove sta partecipando alle riprese del film: “animali fantastici e dove trovarli 3″, di cui è uno dei protagonisti. Non sarà anche per rimanere più tempo con la nuova fiamma?

Nel frattempo l’ex moglie di Johnny Depp non è rimasta a guardare e pare abbia presentato una contro denuncia nei confronti dell’ex marito per diffamazione contro l’accusa di diffamazione che le era stata rivolta, il tutto per un valore di 100 milioni di dollari.