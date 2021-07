Possibile flirt tra Stefano De Martino e Paola Di Benedetto

Nelle scorse settimane Paola Di Benedetto, con un lungo post su Facebook, ha annunciato la sua rottura con Federico Rossi, conosciuto per essere il Fede del gruppo musicale “Benji & Fede”. La loro rottura però è arrivato in maniera del tutto pacifica, dal momento che hanno specificato di essere ancora amici nonostante non sia giunto il lieto fine nella loro storia d’amore.

Al momento per Fede non sembrano esserci nuove ragazze nella sua vita, e si starebbe concentrando unicamente per dare uno slancia alla sua carriera da solista. Per l’ex madre natura di “Ciao Darwin” invece nelle ultime ore viene accostato a Stefano De Martino, il conduttore di “Made in Sud” su Rai 2.

Le indiscrezioni su una possibile relazione tra Stefano e Paola

Paola Di Benedetto e Stefano De Martino sono stati beccati per la prima volta, dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, agli inizi del mese di giugno. Proprio in quel frangente Paola ha voluto annunciare, sui social network, la rottura con Fede pubblicando quel fatidico post su IG.

Ora invece, quanto riporta il sito “Very Inutil People”, Stefano avrebbe fatto un passo avanti per conquistare il suo cuore: “C’è una novità perché una fonte molto vicina all’ex gieffina ci ha rivelato che Stefano De Martino ha dovuto sudare parecchio prima di riuscire a conquistare Paola”. Nell’ultimo periodo infatti vengono beccati spesso insieme: “I due hanno trascorso il weekend del 26 e 27 giugno nella costiera Amalfitana, a bordo della barca del conduttore. La frequentazione starebbe andando avanti da circa un paio di settimane, i due sono stati visti assieme a Napoli il weekend successivo all’ufficializzazione della fine della storia tra la Di Benedetto e Rossi”.

Ovviamente si tratta di semplici indiscrezioni, ma secondo sempre i rumor nelle prossime settimane sia Stefano che Paola potrebbero annunciare la loro relazione sui social network. Per De Martino poi si sono aperte per la prima volta le porte del mondo del cinema, in cui ha recentemente affermato di aver trovato un ruolo in un film, anche se non svela altri dettagli in merito.