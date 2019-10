Possibile flirt tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro, parla la diretta interessata

Tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro sembrerebbe essere in corso un flirt. Il cantante e la conduttrice di “Detto Fatto” starebbero insieme, tale “gossip” ha alimentato la curiosità non solo dei numerosi fan, ma anche di Jonathan Kashanian, che è andato dritto al punto, senza girarci intorno e lo ha chiesto direttamente alla conduttrice.

Andando con ordine, Bianca Guaccero appare single dopo la fine del suo matrimonio con Dario Acocella, dal quale ha avuto la sua bambina, Alice. E Fabrizio Moro ha dichiarato qualche mese fa la fine della relazione con Giada Domenicone, dalla quale ha avuto due figli e con la quale è stato legato per tanti anni.

Durante la messa in onda di una puntata di “Detto Fatto”, Jonathan Kashanian che è approdato in trasmissione dopo che gli ascolti erano drasticamente calati, gestendo la rubrica di gossip: “Senti di chi si sparla“, ha chiesto direttamente alla Guaccero come stessero le cose tra lei e Moro. La conduttrice, visibilmente imbarazzata, si è coperta il viso con la cartellina.

Jonathan le ha detto: “Come vi siete conosciuti tu e Fabrizio Moro? Qualcosa non quadra, c’è stato un flirt? Non mentire, mi sono informato ai piani alti“. La Guaccero ha risposto, parlando di una canzone che lei e Fabrizio hanno cantato insieme, dichiarando: “Vi spiego la storia di quella canzone. L’abbiamo cantata insieme perchè doveva essere la colonna sonora del film “In punta di piedi”, di cui io sono stata la protagonista. Alla fine non è stata più scelta“.

Jonathan però non convinto delle dichiarazioni della sua collega ha continuato con il farle domande, chiedendole: “Vi siete rivisti? Vi sentite?“. E ancora presa dall’imbarazzo la Guaccero ha risposto: “Siamo molto amici, certo ci sentiamo, ci vogliamo bene, però basta“. Insomma il fastidio manifestato da Bianca ha portato ad alimentare ancor di più il “gossip“, che Jonathan lo abbia fatto perchè sapeva qualcosa già di suo?

Fabrizio Moro dal canto suo è consapevole del “gossip” che negli ultimi tempi lo vede protagonista, e a chi su Instagram gli fa domande circa il suo legame con la Guaccero, il cantante preferisce non rispondere. Insomma dopo l’imbarazzo di lei e l’atteggiamento vago di lui, il “gossip” intorno a questa coppia cresce sempre più.