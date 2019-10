Possibile flirt in corso tra Andrea Damante e Nicole Mazzoccato

Due volti storici e amati di Uomini e Donne, il noto talk show dei sentimenti, in onda dal lunedì al venerdì su canale 5 e condotto da Maria De Filippi, sono tornati al centro della scena facendo ancora una volta parlare di sè. Si tratta dell’ex tronista Andrea Damante e dell’ex corteggiatrice Nicole Mazzoccato.

Il percorso che entrambi hanno vissuto a Uomini e Donne è avvenuto in due momenti diversi. Di Andrea come non ricordare il suo trono, la sua scelta -che ricadde su Giulia De Lellis– e l’intensa, forte e travagliata storia d’amore vissuta tra i due, culminata con la fine della relazione e successivamente la dichiarazione (attraverso la pubblicazione di un libro da parte di Giulia) del tradimento da parte di Andrea.

Nicole invece fu corteggiatrice e poi scelta del tronista Fabio Colloricchio e anche loro vissero una forte e intensa storia d’amore, e anche in questo caso culminata con la fine della stessa. Tra i due sono seguite accuse e incriminazioni, soprattutto dopo alcune dichiarazioni di Fabio durante la sua partecipazione come concorrente al reality show “Superviventes”, l’Isola dei famosi spagnola.

Oggi Andrea pare sia sentimentalmente libero, mentre Nicole è fidanzata e nonostante ciò i due sono stati avvistati insieme, e in molti hanno pensato che fosse in corso un flirt. Questo ha spinto l’ex corteggiatrice ad intervenire e a dire la sua, pubblicando un post su Instagram che recita: “Capisco che a volte si voglia fare gossip a tutti i costi…C’è un’amicizia come con altri ragazzi che sono molto meno chiacchierati“.

Così facendo Nicole ha ufficialmente smentito il flirt con Andrea, ma ciò non ha affatto convinto i followers, perchè poco dopo è apparso un particolare al quale è stata prestata forte attenzione, ovvero Thomas Teffah, l’attuale fidanzato di Nicole, ha cancellato dal suo profilo tutte le foto in compagnia della fidanzata.

Si tratta di un chiaro segnale che evidenzia la fine della relazione tra Nicole e Thomas e un possibile flirt in corso tra la Mazzoccato e Andrea Damante. Quest’ultimo dal canto suo, non si è ancora esposto non commentando nulla e non dicendo la sua. Le premesse affinchè questa storia possa riservare ulteriori e nuovi colpi di scena ci sono tutte, non resta che attendere e capire se ci saranno sviluppi.