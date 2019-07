Possibile crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono messi insieme durante la loro partecipazione a “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Un’edizione fallimentare a causa dei bassi ascolti, ma i due ragazzi, entrati a gioco in corso, hanno completamente scombussolato le dinamiche degli altri concorrenti.

In particolar modo, Soleil Sorge ha avuto tutti contro durante la sua presenza a “L’Isola dei Famosi“, tranne Riccardo Fogli e Jeremias Rodriguez. Una volta usciti dalla trasmissione, i due hanno confermato di essere diventati una coppia, anche se era abbastanza prevedibile, poiché a Cayo Cochinos erano sempre insieme a scambiarsi numerosi baci.

La loro relazione dura da circa sei mesi e, in una intervista a “361 Magazine“, hanno annunciato addirittura di essere pronti a vivere sotto allo stesso tetto: “Andiamo a vivere insieme! Abbiamo appena preso casa, ci hanno accettato la proposta.. Quindi è ufficiale: andiamo a vivere insieme”.

La presunta crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge

Secondo la pagina Instagram del settimanale “Chi” però la coppia formata da Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge starebbe vivendo un periodo di forte crisi. L’indizio proverebbe proprio dai loro social, poiché i due non si seguono più sui loro rispettivi profili. Nel post di “Chi Magazine” possiamo leggere: “C’è aria di crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi? Non si seguono più sui social: burrasca passeggera, blackout digitale o vera crisi? Voi cosa ne pensate? Vi piacciono insieme?”.

I commenti sotto al post di Instagram sono davvero tanti. Tuttavia, la maggior parte di essi ironizzano sulle ultime dichiarazioni rilasciate dalla coppia al sito “361 Magazine“: “Ma non aveva dichiarato che dovevano andare a vivere insieme? Imbarazzante come questi personaggi utilizzino la parola amore così…per poi cambiare fidanzato come ci si cambia i calzini”.