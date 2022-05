Pooh in lutto, una morte improvvisa: il triste annuncio sui social

Ascolta questo articolo

Non sembra esserci pace per i Pooh. Solo pochi giorni fa, il complesso è stato devastato da una morte improvvisa, quella di Dumbo, storico collaboratore dell’amatissimo gruppo musicale italiano.

Roby Facchinetti, sui suoi canali social, ha pubblicato uno scatto di lui insieme all’uomo che è stato dietro al gruppo per ben 25 anni, accompagnato da una dedica che ha commosso tutti: “Sei stato per 25 anni un collaboratore, ma soprattutto amico di noi Pooh, prezioso e indispensabile con una generosità infinita”.

Il triste annuncio

Oggi Facchinetti è tornato a condividere con i fan una notizia dolorosissima: quella del decesso improvviso di una persona altrettanto importante per la band bolognese, lasciando tutti coloro che seguono il gruppo letteralmente senza parole. Dopo la morte dell’amico fraterno Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, avvenuta a ottobre 2020 a causa del Covid, e dopo quella di Dumbo, stavolta il tastierista ha dovuto comunicare un altro decesso.

Si tratta di Alex De Benedictis, da anni manager della band; una persona importante per il percorso artistico dell’intero gruppo che ha fatto la storia della musica italiana. Facchinetti, in un post accompagnato dalla foto di De Benedictis, ha scritto: “Il mio cuore piange per te, caro Alex, amico mio speciale che sei volato in cielo troppo presto. In questo dolorosissimo momento sono vicino alla moglie Polly e al piccolo Aron”.

Sulla base delle prime informazioni reperite, Alex è deceduto all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da qualche tempo, a causa di un tumore che l’ha portato via in soli 4mesi, come ha scritto Red Canzian nel suo post d’addio. Era molto conosciuto nell’ambiente musicale, proprio perché da tanti anni è stato il manager e collaboratore dei Pooh. Un rapporto, quello di Alex con la band, molto più che professionale. Tra loro c’erano un affetto e una stima profonda e un esempio è il fatto che sia stato proprio Red Canzian a celebrare nel 2017 le nozze di Alex e della compagna Polly, Rosanna Sorrentino. L’ex manager dei Pooh lascia la moglie e il figlioletto Aaron, di soli 4 anni.