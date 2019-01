Pomeriggio Cinque, Walter Nudo ammette: "Sono ancora single e casto da 13 mesi"

Walter Nudo, l’attore italo-canadese vincitore della terza edizione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi “Grande Fratello Vip”, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso della prima puntata del 2019 del talk show di Barbara D’Urso “Pomeriggio Cinque”, dove è tornato a parlare della sua situazione sentimentale.

Durante la permanenza nella casa di Cinecittà, Nudo – ex vincitore anche di una passata edizione dell’altro popolare reality di Canale 5 “L’Isola dei Famosi” – non ha mai fatto mistero di essere ancora in qualche modo legato all’ex moglie Celine Mambour, dalla quale si è separato ma che non ha mai smesso di amare.

Walter Nudo ancora single

Dopo aver parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip, Walter Nudo ha raccontato della sua vita privata, in particolar modo del suo rapporto con l’ex moglie, in tal senso le sue parole: “Ora farò un po’ di ordine e poi andrò avanti“, dunque sembra proprio che non ci sia stato alcun riavvicinamento tra i due ex coniugi.

Per la gioia delle fan – e di Francesca Cipriani, che non ha mai fatto mistero di voler conoscere meglio l’attore – Walter dichiara di essere ancora single e non solo: “Sono casto da 13 mesi” – per poi aggiungere – “non è ancora capitato“, parole che danno la possibilità alla D’Urso di introdurre il capitolo Francesca Cipriani e il suo innamoramento per l’attore.

“Le ho promesso che io e te saremmo andati a cena a lume di candela da soli ma per parlare di lei” – dice Lady Cologno al suo illustre ospite per poi proseguire dicendo – “quindi ora sei costretto ad invitarmi“. Neanche a dirlo Walter ha accettato l’invito per poi sentire le raccomandazioni della D’Urso, che tiene a sottolineare il fatto di essere una ragazza seria, molto casta e con due figli.

Walter poi svela un inedito riguardante la Cipri – nickname di Francesca Cipriani – dicendo: “Mi ha contattato il suo manager, io ho detto che è una bravissima ragazza, l’ho ringraziata ma ora ho delle cose in sospeso“.