Pomeriggio 5, Simona Branchetti fa fuori Barbara D’Urso? Perché è ancora assente

Inizialmente il ritorno di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 dopo la pausa legata alle festività natalizie – durante la quale è stata egregiamente sostituita dalla giornalista Simona Branchetti – era previsto per lunedì 10 gennaio, quando cioè è stata ripristinata la regolare programmazione Mediaset. Tuttavia, con grande stupore dei telespettatori, la Branchetti è rimasta al timone dello storico talk show di Canale 5.

Che fine ha fatto la D’Urso? Possibile che la collega le abbia “soffiato” il posto o che Mediaset abbia deciso di “farla fuori” da Canale 5 approfittando delle festività? Oppure, come insinua qualcuno, anche Barbara è stata contagiata dal Covid-19 e ha bisogno di tempo per riprendersi? Niente di tutto questo: a quanto pare il motivo della sua assenza è un altro e c’è anche la data precisa del suo ritorno.

Barbara D’Urso torna a Pomeriggio 5 più tardi del previsto: ecco cos’è successo

Stando a quanto riporta Tv Blog, uno dei portali più autorevoli quando si parla di spettacolo e televisione, Barbara D’Urso con ogni probabilità tornerà alla conduzione di Pomeriggio 5 lunedì prossimo, 17 gennaio 2022. E il motivo che l’ha tenuta più lontana del solito dal piccolo schermo non ha nulla a che fare con eventuali (presunti) screzi con i vertici Mediaset, né tanto meno con il Covis.

Semplicemente la conduttrice ha deciso delle prendersi giornate di riposo extra, confortata dal fatto che al suo posto c’è una figura professionale del calibro di Simona Branchetti, giornalista del TG5 che sta mostrando uno spiccato talento per trattare sia argomenti legati all’attualità e alla cronaca, sia argomenti più tipici del mondo dello spettacolo, come per esempio il Grande Fratello Vip 6.

Ma i fan di “Carmelita”, come viene soprannominata sui social, non hanno nulla da temere: la brava conduttrice napoletana tra pochi giorni tornerà a intrattenerli con il suo “caffeuccio” e la sua solarità.