Politica in lutto, "Purtroppo è morto": gente in strada sotto choc

Nel mondo ci sono notizie che scuotono spesso la pubblica opinione, vale a dire notizie che riguardano ad esempio decessi improvvisi di persone dovuti a malori oppure ad esempio ad incidenti stradali. Anche con l’inizio della stagione estiva la cronaca è piena di fatti tremendi, come ad esempio il dramma avvenuto in una spiaggia vicino Roma alcuni giorni fa, dove un bambino di due anni e mezzo ha perso la vita morendo annegato in mare.

L’episodio ha scosso tutte le persone presenti sul litorale in quel momento, e a nulla sono serviti i soccorsi tempestivi prestati alla piccola creatura. Ma ci sono altri episodi ancora molto gravi che sono avvenuti nel mondo in queste ore, e per i quali le autorità stanno indagando a fondo. Il Giappone è stato infatti scosso da una tragedia che in pochissimi minuti ha fatto il giro del mondo, vediamo cosa è successo nel dettaglio.

Ucciso l’ex premier Shinzo Abe

Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, l’ex Premier del Giappone, Shinzo Abe, è stato ucciso durante un attentato mentre teneva un comizio elettorale a Nara. L’uomo, 67 anni, è stato colpito da alcuni colpi di pistola esplosi da un individuo che è stato prontamente fermato dalle forze dell’ordine.

I sanitari hanno tentato di rianimare per oltre 4 ore Abe, che poi è spirato in ospedale. Sgomento e incredulità tra i giapponesi presenti all’evento politico. Per il delitto la polizia giapponese ha fermato il 41enne Tetsuya Yamagami, il quale non ha saputo fornire agli inquirenti un movente ben preciso per l’omicidio, limitandosi soltanto a dire che era insoddisfatto per l’operato che Abe aveva fatto durante il suo impiego al Governo.

Il primo ministro Fumio Kishida è rientrato immediatamente dopo aver sospeso ogni impegno politico con le forze di opposizione, dicendosi scioccato da quanto accaduto. Cordoglio è arrivato da tutto il mondo, anche dall’Italia. “L’Italia è sconvolta per il terribile attentato, che colpisce il Giappone, il suo libero dibattito democratico. Abe è stato un grande protagonista della vita politica giapponese e internazionale degli ultimi decenni, grazie al suo spirito innovatore, alla sua visione riformatrice. L’Italia si stringe ai suoi cari, al Governo e all’intero popolo giapponese” – così fa sapere una nota di Palazzo Chigi a firma del Premier Mario Draghi.