Polemiche per l’intervento di Fabrizio Corona a L’Isola dei Famosi: Belen Rodriguez lo asfalta così

Durante l’avvincente faccia a faccia, che ha avuto luogo tra il naufrago Riccardo Fogli e l’ex fotografo dei vip Fabrizio Corona nel corso dell’ultima puntata del reality show L’Isola dei Famosi, sono volati insulti e allusioni a iosa. Il bollente confronto tra il 71enne toscano e il 44enne catanese è stato molto teso e pieno di clamorose affermazioni.

L’impetuoso e spietato Fabrizio Corona si è palesato televisivamente all’ex bassista dei Pooh, ammettendo di esser stato lui in prima persona a lanciare lo scoop sull’infedeltà coniugale di Karin Trentini, moglie 40enne di Riccardo Fogli. Senza edulcorare la pillola, Fabrizio Corona ha sbattuto in faccia la propria verità a Riccardo Fogli, generando istantaneamente una grande polemica sui vari social network.

L’ex re dei paparazzi si è rivolto con nonchalance e senza tanti peli sulla lingua a Riccardo Fogli: “Sono io il bastardo che ha messo in giro la notizia. Devi imparare che anche se hai 75 anni, se accetti di partecipare a un reality, devi accettare tutto quello che viene pubblicato. Se tua moglie ti ha tradito per 4 anni, devi imparare ad accettarlo. Prima del duello ti ricordo che io dentro il mio iPad ho le prove del tradimento di tua moglie con il mio amico. Non per un anno, non per due, ma per quattro anni”.

Si è concluso così il lungo videomessaggio di Fabrizio Corona: “Noi che ci avviamo all’età anziana e stiamo con donne giovani, dobbiamo accettarlo. Forse ci sono degli accordi, ma quando le cose diventano pubbliche è meglio dire ‘ok, ci sta’. Alla fine siamo tutti un po’ cornuti Riccardo”.

Belen Rodriguez si è pronunciata sull’intervento del suo ex fidanzato Fabrizio Corona, commentando succintamente su Instagram: “Dico solo… che schifo. Non si gioca con la vita degli altri. La vita è una cosa sacra, come è che il rispetto non ha più un valore? Che vergogna”.