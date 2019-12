Platinette torna sulla scena dopo il temporaneo ritiro

Mauro Coruzzi, in arte Platinette aveva annunciato a settembre il suo ritiro, momentaneo, dal mondo dello spettacolo e della tv, per iniziare un percorso terapeutico dove lo vedeva costretto a sospendere la sua attività lavorativa. Un regime terapeutico basato fondamentalmente sulla perdita di chili in eccesso, una dieta molto ferrea che lo avrebbe visto protagonista in questi ultimi mesi trascorsi.

La celebre drag queen italiana infatti afferma una frase: “Darsi per vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare nemmeno di rialzarsi“, quasi una metafora da parte sua, quasi a voler darsi forza di volta in volta, e ha trovato non poco conforto nel tener aggiornati la sua moltitudine di fan, che costantemente richiedevano informazioni sul suo stato di salute, e soprattutto sull’avanzamento dei suoi progressi.

A settembre infatti Mauro era stato ospite del programma pomeridiano “Italia sì” condotto da Marco Liorni, dove si è era sentito in dovere, quasi in obbligo, nei confronti dei suoi fan, di dare una spiegazione della sua futura assenza nei programmi tv. Platinette in seguito affermerà che ha apprezzato molto come tutto lo studio del programma succitato abbia rispettato la sua privacy, con assoluta discrezione e rispetto.

Come si legge da una sua dichiarazione fatta durante l’intervista in questione: “In questi anni ho avuto un difficile male da combattere, ovvero il mangiare compulsivo. Così l’ultimo anno a ‘Italia Sì’ è stato difficile: trascinavo una gamba“. Una scelta ovviamente oltremodo difficile da parte di Platinette, che si è vista costretta a rinunciare a molti impegni lavorativi, in questo arco di tempo, ma le condizioni di salute erano tali, che non poteva rimandare oltre l’inizio del suo percorso terapeutico.

Oggi Mauro Coruzzi sembra rinato e mostra con estrema fierezza e gioia la sua battaglia vinta, pubblicando una foto doppia, in cui mostra il prima e dopo del suo fisico, letteralmente cambiato, ovviamente in meglio. Un percorso quello di Platinette fatto di coraggio, di sofferenza, ma a quanto pare, anche di soddisfazioni e rivincita, innanzitutto verso se stessi.