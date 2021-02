Platinette di nuovo contro Tommaso Zorzi: "Il più perfido mai apparso in tv"

Tommaso Zorzi, appena entrato nella Casa del “Grande Fratello Vip“, aveva fatto discutere molto per alcune sue dichiarazioni contro Platinette e Lorella Cuccarini. L’influencer non ha mai visto di buon occhio la posizione di Platinette rispetto alle adozioni gay e in generale alle battaglie degli omosessuali, arrivando a sostenere che Coruzzi si serva di questi spinosi argomenti solo per apparire in televisione.

All’epoca non era tardata ad arrivare la risposta del diretto interessato, anche se Platinette si era solo limitato a chiarire il suo pensiero circa l’argomento, senza scendere nel personale e attaccare Zorzi. Ora, invece, ha rilasciato alcune dichiarazioni su “FqMagazine” cambiando totalmente i toni e arrivando a commentare il percorso del gieffino molto duramente.

Le parole di Platinette contro Tommaso Zorzi

Dopo essere stato tirato in ballo da Tommaso, Platinette ha iniziato a interessarsi al programma e a seguire le dinamiche del gioco. Proprio in seguito a questo, ora è pronto a dire la sua sulle gesta dell’ex volto di “Riccanza” che tanto lo ha criticato: “Ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione”, commenta Mauro Coruzzi, consapevole di andare contro il pensiero della maggior parte del web che sostiene in tutto e per tutto Tommaso Zorzi.

Platinette ritorna sulle vecchie dichiarazioni del gieffino e questa volta risponde per le rime: “Ha detto ‘quella quando la vedo le due sberle’: no due sberle tu a me non le devi dare perché sei un violento nei miei confronti. Non hai nessuna voglia di mettere le nostre opinioni a confronto su un tema così importante”.

Al momento Zorzi, chiuso nella Casa di Cinecittà, non sospetta minimamente di questo forte attacco. Staremo a vedere se Alfonso Signorini vorrà metterlo al corrente – magari nella diretta di questa sera venerdì 19 febbraio – e dar modo a Zorzi di difendersi in qualche modo e rispondere a termini come “violento” e “perfido“.