Pippo Franco, poco fa l’annuncio del figlio Gabriele

Ascolta questo articolo

Nelle ultime ore si sono diffuse notizie di ogni tipo sulle condizioni del noto comico Pippo Franco. Qualche settimana fa era stato ricoverato d’urgenza presso il Policlinico Gemelli di Roma, per via di un malore improvviso accusato nella notte. Secondo quanto si apprese nelle ore immediatamente successive, l’attore fu colto da un brutto ictus.

In queste settimane si sono avvicendate troppe speculazioni sulle condizioni di salute del noto comico, al punto che il figlio Gabriele ha perso la pazienza e ha smentito, in modo visibilmente stizzito, questo flusso di notizie non veritiere. Ha poi voluto chiarire una volta per tutte la reale situazione di salute del padre: ecco come sta.

L’annuncio di Gabriele

Gabriele Pippo è uno dei tre figli del noto attore comico, quello che sta cercando di seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo; si ricorderà la sua partecipazione nel 2019 al noto reality Temptation Island. Dopo tanto tempo in cui di lui si sono perse le tracce, nelle ultime ore è tornato a far parlare di sè per via di una dichiarazione molto risentita verso chi ha speculato sulle condizioni di salute del padre nelle ultime settimane.

Dal suo profilo Instagram, il produttore discografico non le ha mandate proprio a dire: “Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete Fantastici… Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto. Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea!”

Dopo questo preambolo piuttosto polemico, il giovane figlio di Pippo Franco ci ha tenuto a rassicurare tutti sulle reali condizioni di salute del padre: “Il mio vecchio sta bene. Ringrazio Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Grazie anche a tutti voi che mi avete scritto”. Stando alle parole di Gabriele, il noto attore simbolo del Bagaglino sarebbe in netta ripresa, la speranza è che riesca a superare definitivamente questo brutto periodo.