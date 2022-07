Pippo Franco, la tragica notizia è arrivata in diretta Tv

Ascolta questo articolo

Tutti in Italia conoscono l’attore e comico Francesco Pippo, in arte noto come Pippo Franco. Si tratta di una delle personalità più note del mondo del cinema nostrano, che ha fatto ridere intere generazioni. Le sue performance sono notissime in tutto il Paese e ancora oggi Franco è molto amato dagli italiani. L’attore è stato il personaggio indiscusso della trasmissione “Bagaglino”. Una personalità versatile e particolare che è entrata presto nel cuore di tutti.

Parlando in una intervista per il quotidiano “Il Giornale” Franco ha spiegato che al giorno d’oggi il modo di fare televisione è cambiato, e che in questo mestiere non ci sia più una precisa identità. Di questo Pippo è molto dispiaciuto ed è convinto che tale declino sia partito ben prima dell’arrivo della pandemia di Covid. E nell’intervista in questione ha rilasciato anche dichiarazioni molto forti.

Pippo Franco, una brutta notizia

Come si sa tutti noi nella vita trascorriamo momenti più o meno piacevoli, che ci segnano profondamente sia nel bene che nel male. Purtroppo anche i vip non sono esenti dalle condizioni che la vita gli mette davanti, e infatti l’infanzia di Pippo Franco, forse non tutti lo sanno, è stata abbastanza travagliata.

Sul piccolo schermo lo si vede sorridente e pieno di vitalità, ma in cuor suo il comico ha porta ancora dentro dei dolori che non si sono mai sopiti, come ad esempio la perdita del papà quando era giovanissimo. Il cabarettista adesso ha 81 anni, e ne compirà 82 il prossimo settembre. Nonostante tutto ha rilasciato dichiarazioni molto forti.

Quando il padre è morto infatti la madre si è poi risposata con un altro uomo. Costui “non mi ha mai amato” – così ha raccontato il comico a “Il Giornale”. I fan quando hanno saputo questa notizia sono stati devastati. Pippo ha sempre cercato di avvicinarsi al nuovo compagno della madre, ma a quanto pare senza successo.