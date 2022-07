Pippo Franco, la tragica notizia è appena arrivata: fan sconvolti

Ascolta questo articolo

Pippo Franco, il noto comico membro della storica compagnia ‘Il Bagaglino’ si troverebbe purtroppo ricoverato in ospedale in seguito ad un brutto malore. Lo scorso 3 luglio era circolata una bufala di cattivo gusto in merito alla sua presunta morte, ovviamente smentita subito dopo, ma troppo tardi affinchè non spopolasse nel web.

Purtroppo questa volta la notizia è confermata da fonti autorevoli, il noto comico non sta bene e combatte tra la vita e la morte presso il Policlinico Gemelli di Roma. Dopo il grande spavento di qualche giorno fa, tutti i suoi fan sperano che il loro idolo non sia troppo grave e possa salvarsi: ecco che cosa gli è successo.

Il malore nella notte

Secondo le ultime indiscrezioni, per le quali si cercano ancora conferme ufficiali dei famigliari, il noto attore sarebbe stato colpito da un ictus la scorsa notte. Immediatamente sarebbe stato trasportato d’urgenza presso il noto ospedale romano, dove ora i medici stanno cercando di fare il possibile per salvarlo.

Secondo quanto ha rivelato Alessandro Rosica, il noto esperto di gossip, le condizioni di Pippo Franco sarebbero decisamente critiche, perciò non si sa se riuscirà a salvarsi. Occorre ancora capire di che entità è l’ictus, si attendono ulteriori aggiornameti nelle prossime ore. Sorte simile era capitata pochi mesi fa all’ex calciatore della Juventus Stefano Tacconi, ora per fortuna in netta ripresa.

Di recente Pippo Franco era tornato a far parlare di sè candidandosi nelle ultime elezioni comunali di Roma, dove con grande determinazione si era presentato con queste parole: “Ho attraversato tutti i mondi che mi competono e voglio rilanciare la cultura a Roma”. Il noto comico ha due figli, ora naturalmente in grande apprensione per le sorti dell’amato padre. Uno dei due, Gabriele Franco, ha deciso di seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo, in molti ricorderanno la sua partecipazione a Temptation Island qualche anno fa.