Pippo Franco, la brutta notizia poco fa: il triste annuncio della moglie

Tutti conoscono in Italia il noto attore Pippo Franco. Si tratta di una delle personalità più note del panorama cinematrografico italiano. Franco è noto soprattutto per la sua simpatia ma anche per la sua bravura. Nel corso della sua lunga carriera ha recitato in moltissimi film di successo appassionando il pubblico dell’intera Penisola. Una personalità versatile che piace davvero a tutti gli italiani. Recentemente Pippo Franco è stato al centro della cronaca.

Come è noto in questo periodo gli italiani hanno dovuto fare i conti con la pandemia di Covid-19, ancora presente sul nostro territorio nazionale ma con effetti fortuntamente meno gravi grazie alla vaccinazione di massa effettuata in questi mesi. Come si sa chi si vaccina contro il Covid riceve il Green Pass, lo strumento che fino a poche settimane fa consentiva di entrare in bar e ristoranti. In queste ore la moglie di Pippo Franco ha fatto un annuncio particolare.

L’annuncio della moglie

Gli italiani avranno sicuramente seguito la vicenda che ha visto protagonista Pippo Franco e la sua famiglia a causa dei Green Pass falsi. L’attore avrebbe ricevuto un pass vaccinale falso, per cui il dottore che ha consegnato il pass vaccinale all’attore è finito nei guai. In queste ore ci sono stati sviluppi della vicenda.

La Procura della Repubblica di Roma, su richiesta del pm Alessandra Fin, ha disposto l’eliminazione dei dati relativi ai green pass rafforzati della famiglia dell’ex capo della compagnia teatrale “Il Bagaglino”. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri che si sono recati sia presso l’ufficio del medico che presso gli uffici del dicastero della Salute.

A tutto ciò non ci sta la moglie dell’attore, che ha parlato di una vera e propria “persecuzione” nei loro confronti, visto che sono stati sequestrati anche i green pass rafforzati. “C’è in atto una persecuzione a carico nostro.Abbiamo fatto i tre vaccini, non siamo nemmeno no-vax. La legge non è uguale per tutti. Stanno crocifiggendo noi, quando in quelle carte ci sono nomi di persone che non hanno voluto indagare. Non posso dire altro. Io non conosco quasi nessuno degli altri indagati, noi non vogliamo stare in questo calderone” – queste le parole della moglie di Pippo Franco.