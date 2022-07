Pippo Baudo, la tragica notizia è arrivata in diretta Tv

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il conduttore televisivo Pippo Baudo. Si tratta di una delle personalità più note d’Italia, che ancora oggi viene seguito con molto interesse dagli italiani. Per la sua bravura, ma anche per la sua simpatia, Pippo è entrato in breve tempo nel cuore degli italiani e come si ricorderà è stato anche sposato con la soprano Katia Ricciarelli. C’è stata tanta delusione quando i due hanno annunciato la loro separazione e questo forse nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Recentemente la soprano ha rilasciato alcune interviste che hanno parlato dell’attuale rapporto con l’ex marito, un rapporto che si sarebbe incrinato tanto che tra i due non ci sarebbe altro che un “buongiorno e buonasera” quando si incontrano. Insomma dispiace che tra i due sia finita così, ma in queste ore la stampa ha rivelato altri particolari per quanto riguarda Pippo Baudo. Vediamo di cosa si tratta.

Le tre operazioni di Pippo

Forse non tutti i fan e gli italiani sono a conoscenza di un particolare, ovvero quello che riguarda Pippo Baudo, il quale nel corso della sua vita ha subito ben tre operazioni chirurgiche. Si è trattato di un periodo molto delicato per il conduttore, che ha affrontato il tutto con molto coraggio. Quello che gli è successo lascia tutti senza parole.

Nel 1980 Pippo Baudo ha deciso di farsi operare dal professor Puthod per eliminare l’incombente calvizie che lo preoccupava molto. Il conduttore ha spiegato che questo intervento è stato all’epoca molto doloroso. L’operazione non ha avuto gli effetti sperati tra l’altro, e gli furono staccati dei lembi di cuoio capelluto.

Grazie all’incontro con il dottor Giuseppe Rosati, Baudo ha potuto sottoporsi ad altri due interventi grazie ai quali è riuscito nuovamente a ottenere una chioma di capelli. Questi due interventi non sono stati per nulla dolorosi, come ha raccontato lui stesso alla stampa. Oggi Baudo sta bene e sfoggia i capelli con molto orgoglio.