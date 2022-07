Pippo Baudo, la tragica notizia è arrivata direttamente dal figlio

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il conduttore televisivo Pippo Baudo. Si tratta di una delle personalità più note d’Italia, che ancora oggi viene seguito con molto interesse dagli italiani. Per la sua bravura, ma anche per la sua simpatia, Pippo è entrato in breve tempo nel cuore degli italiani e come si ricorderà è stato anche sposato con la soprano Katia Ricciarelli. C’è stata tanta delusione quando i due hanno annunciato la loro separazione e questo forse nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Recentemente la soprano ha rilasciato alcune interviste che hanno parlato dell’attuale rapporto con l’ex marito, un rapporto che si sarebbe incrinato tanto che tra i due non ci sarebbe altro che un “buongiorno e buonasera” quando si incontrano. Insomma dispiace che tra i due sia finita così, ma in queste ore la stampa ha rivelato altri particolari per quanto riguarda la famiglia di Pippo Baudo, vediamo di cosa si tratta.

La notizia improvvisa

Purtroppo in queste ore è arrivata una notiza che ha lasciato letteralmente senza parole i fan del noto condutottore. Pippo Baudo ha anche un figlio, Alessandro, nato nel 1962 dalla relazione tra Pippo e Mirella Adinolfi. Quest’ultimo negli scorsi anni ha deciso di trasferirsi in Australia, quindi molto lontano dall’Italia.

Alessandro però ultimamente ha pensato molto alla condizione del padre, tanto che ha preso la drastica decisione di lasciare la “Terra dei Canguri” e tornare in Italia. Una decisione che nessuno si sarebbe mai aspettato e che ha colto di sorpresa anche lo stesso conduttore televisivo, che è apparso l’ultima volta sul teleschermo lo scorso autunno, quando ha partecipato per una una sera a “Ballando con le Stelle”.

Alessandro si è trasferito quindi a Terni, vicino la casa del padre. Le condizioni di salute di Pippo sono ovviamente buone, ma secondo quanto dichiarato dal figlio Alessandro il suo trasferimento in Italia “è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro’” – così ha detto Alessandro Baudo alla stampa nazionale. Baudo ha riconosciuto il figlio Alessandro tramite un test del dna.