Pippo Baudo la brutta notizia è arrivata in diretta tv

Dopo gli esordi nei primi anni sessanta, il noto conduttore è diventato uno dei volti più noti della tv italiana. Ha condotto trasmissioni di grande successo e detiene l’insuperabile record di 13 conduzioni al Festival di Sanremo. Ultimamente si è lasciato andare ad una confessione soprendente, ha rivelato un retroscena fino ad oggi totalmente inedito.

Pippo Baudo non è riuscito più a trattenere le sue emozioni e ha deciso di rivelare una verità su una delle sue più care colleghe, purtroppo scomparsa circa un anno fa. A tormentare il noto conduttore un grave rimpianto che purtroppo è destinato a rimanere tale: ecco di cosa si tratta.

La confessione di Baudo

Quasi un anno fa ci lasciava per sempre la grande Raffaella Carrà, forse la donna dello spettacolo più amata in Italia e tra le più apprezzate anche nel mondo. Come noto era una grande amica di Pippo Baudo, che ancora oggi ne piange la scomparsa, in particolar modo per via di un rimpianto che ha confessato di affliggerlo.

Sono stati entrambi dei mostri sacri della tv italiana per oltre 40 anni, ma per una strana fatalità non sono mai riusciti a lavorare fianco a fianco in un programma. Si tratta di un vero e proprio cruccio di cui Baudo ha confessato di risentire: “La conosco dagli inizi della sua carriera. Io non sono riuscito mai a fare un programma con lei, era l’unico rimprovero che le facevo sempre, è il mio grandissimo rimpianto”.

I due erano legati da una profonda amicizia e stima professionale, ma il destino non li ha mai uniti anche professionalmente. E’ questo il rammarico più grande della carriera del noto conduttore, che per il resto non può avere davvero nulla da recriminare. In una vecchia intervista a Repubblica, Baudo aveva espresso ancora una volta parole al miele per la diva italiana: “Si guardi intorno: lei è rimasta l’ ultima soubrette, il simbolo di una televisione bella, scritta, pensata”.