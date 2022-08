Pippo Baudo, il tragico annuncio del figlio: "Papa non è più…"

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il conduttore televisivo Pippo Baudo. Si tratta di una delle personalità più note d’Italia, che ancora oggi viene seguito con molto interesse dagli italiani. Per la sua bravura, ma anche per la sua simpatia, Pippo è entrato in breve tempo nel cuore degli italiani e come si ricorderà è stato anche sposato con la soprano Katia Ricciarelli. C’è stata tanta delusione quando i due hanno annunciato la loro separazione e questo forse nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Recentemente la soprano ha rilasciato alcune interviste dove ha parlato dell’attuale rapporto con l’ex marito, un rapporto che si sarebbe incrinato tanto che tra i due non ci sarebbe altro che un “buongiorno e buonasera”. Recentemente il figlio di Pippo Baudo, Alessandro, ha lasciato l’Australia per trasferirisi vicino al padre, in Italia. Proprio lui ha rilasciato in questi giorni dichiarazioni molto importanti.

Il figlio, “papà non è più…”

Pippo è uno dei volti che hanno fatto appunto la storia della televisione italiana, nella sua carriera c’è la conduzione di tantissimi programmi e anche del Festival di Sanremo. Una personalità poliedrica e versatile che ancora oggi viene amata e apprezzata dagli italiani. Ha anche conseguito la laurea in Giurisprudenza non esercitando mai nessun tipo di professione affine.

Alessandro lo ha avuto dalla sua storia con Mirella Adinolfi. In un primo momento c’è stata una vigorosa battaglia per fare in modo che Pippo riconoscesse il figlio come suo, cosa che è poi avvenuta nel 1996. Da quel momento i due hanno cercato di riallineare i loro rapporti, riuscendoci appieno.

“Papà ha 86 anni e non più un ragazzino. Ma la tempra è forte e la voce squillante. Ho deciso di lasciare l’Australia per arrivare a Terni, dove abita mio padre. Per me poi è un modo per dirgli: ‘Sono vicino a te, se hai bisogno chiama e corro’” – queste sono state le commoventi parole del figlio Alessandro nei confronti del padre.