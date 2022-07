Pippo Baudo, il tragico annuncio del figlio direttamente da Terni

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il conduttore televisivo Pippo Baudo. Si tratta di una delle personalità più note d’Italia, che ancora oggi viene seguito con molto interesse dagli italiani. Per la sua bravura, ma anche per la sua simpatia, Pippo è entrato in breve tempo nel cuore degli italiani e come si ricorderà è stato anche sposato con la soprano Katia Ricciarelli. C’è stata tanta delusione quando i due hanno annunciato la loro separazione e questo forse nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Recentemente la soprano ha rilasciato alcune interviste dove ha parlato dell’attuale rapporto con l’ex marito, un rapporto che si sarebbe incrinato tanto che tra i due non ci sarebbe altro che un “buongiorno e buonasera”. Baudo nel corso della sua carriera ha lanciato numerosi artisti, tra cui Beppe Grillo e la mitica Laura Pausini, e tra l’altro è stato il primo a credere fortemente in lei, che all’epoca aveva soltanto 15 anni. In queste ore il figlio ha fatto un annuncio importantissimo.

Annuncio del figlio di Pippo

Pippo Baudo ha anche un figlio, Alessandro, nato nel 1962 dalla relazione tra Pippo e Mirella Adinolfi. Diverso tempo il figlio di Baudo decise di lasciare l’Italia e trasferirsi lontano dal nostro Paese, precisamente in Australia, dove ha vissuto per tutti questi anni. La notizia sul suo conto ha stupito i fan.

Alessandro a sorpresa ha deciso di mollare la “Terra dei Canguri” per fare ritorno in Italia. Questo ha fatto pensare che il padre potesse stare non tanto bene, per cui i fan sono andati logicamente in ansia, visto che Pippo ha comunque una certa età. Ma ci ha pensato Alessandro a rassicurare tutti.

“Papà ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte. La decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro’” – così ha dichiarato Alessandro Baudo, che quindi è tornato in Italia soltanto per amore per il padre. E voi cosa ne pensate della decisione di Alessandro Baudo? Alessandro si è trasferito a Terni, vicino a dove abita il padre.