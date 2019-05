Pippo Baudo ha svelato di essere la causa dell’eterna inimicizia tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini

Non è certo un mistero che tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini non scorra buon sangue. La loro rivalità nata negli anni Ottanta, continua a sopravvivere ai giorni nostri con frasi velenose e frecciatine al vetriolo.

A voler far luce su questa faida di antica data è stato Pippo Baudo, che per l’occasione ha deciso di concedere un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Ai microfoni di uno dei più celebri settimanali che offre approfondimenti sui temi musicali, cinematografici e dello spettacolo, il conduttore siciliano che quest’anno festeggia 60 anni di carriera, ha svelato di essere lui la causa involontaria della profonda inimicizia.

Come ricordato, Heather Parisi fu una sua scoperta. “Heather l’ho creata io. Alla fine degli anni ’70 era in vacanza in Calabria dove vivevano i suoi parenti. Le feci un provino. Era un po’ grassottella ma bravissima”. Nel giro di poco tempo, la ballerina italo-statunitense si affermò in maniera pressoché incontrastata nel panorama televisivo italiano.

Tutto filò liscio fino a quando Pippo Baudo non notò Lorella Cuccarini, una ballerina emergente che gli fece balenare l’idea di affiancarla ad Heather Parisi nella trasmissione Fantastico. Quest’ultima non fu però affatto contenta di condividere la scena, né tanto meno di esibirsi con quella che riteneva una ballerinetta non alla sua altezza. “Lei non mi ha mai perdonato la proposta di far coppia con Lorella”.

In quello stesso momento ha avuto inizio la rivalità che tutti noi conosciamo. Nemmeno la reunion di qualche anno fa avvenuta con lo show Nemica amatissima ha permesso di appianare le divergenze, anzi, proprio da allora le cose tra di loro sono andate di male in peggio. Il programma non ha fatto altro che riaprire le vecchie ferite, innescando una nuova serie di polemiche, alle quali sono seguite reciproche accuse e risposte piccate, che hanno riguardato persino quelle che sono le rispettive idee politiche.