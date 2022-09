Pippo Baudo, è andata a finire così: "È la fine di un’era"

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il conduttore televisivo Pippo Baudo. Si tratta di una delle personalità più note d’Italia, che ancora oggi viene seguito con molto interesse dagli italiani. Per la sua bravura, ma anche per la sua simpatia, Pippo è entrato in breve tempo nel cuore degli italiani e come si ricorderà è stato anche sposato con la soprano Katia Ricciarelli. C’è stata tanta delusione quando i due hanno annunciato la loro separazione e questo forse nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

ecentemente la soprano ha rilasciato alcune interviste dove ha parlato dell’attuale rapporto con l’ex marito, un rapporto che si sarebbe incrinato tanto che tra i due non ci sarebbe altro che un “buongiorno e buonasera”. Recentemente il figlio di Pippo Baudo, Alessandro, ha lasciato l’Australia per trasferirisi vicino al padre, in Italia. Ma in queste ore sono arrivate altre notizie sul noto conduttore televisivo.

Pippo Baudo, “fine di un’era”

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, Baudo nel corso della sua carriera ha segnato tantissimi record, come ad esempio quello di condurre per tante edizioni di seguito il Festival di Sanremo, la più importante manifestazione canora a livello nazionale e famosissima in tutto il mondo.

I suoi record però stanno per essere “battuti” da una sua collega che ha fatto anch’essa la storia della tv italiana. L’era di Pippo Baudo sembra così tramontare per sempre, anche se egli farà restare negli italiani bellissimi ricordi. L’erede di Baudo sembra essere proprio lei, ovvero Mara Venier.

La donna sta infatti per condurre la 14esima edizione consecutiva di “Domenica In”. “Ogni anno dico che è l’ultimo, ma io a Domenica In non so dire di no. Un programma che mi ha dato tutto, a cominciare dall’affetto del pubblico. È nel mio cuore. Durante la pandemia, quando avevo paura di portare il virus a casa, Domenica In mi ha dato ancora di più credibilità perché ero una di loro, una del pubblico che ci guardava. Nella prima puntata avrò ospite la sorella della donna uccisa a Bologna che era al telefono con la vittima proprio quando veniva colpita e uccisa. È dura per lei perché non è facile parlare in tv con chi ha ancora il dolore dentro” – così ha dichiarato la Venier anticipando che cosa vedremo nella prima puntata della trasmissione.