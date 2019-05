Pippo Baudo compie 60 anni di carriera e racconta l’amicizia con Mike Bongiorno

Al celebre conduttore Pippo Baudo il famoso slogan “L’ho inventato io!” si addice perfettamente, perché in effetti in 60 anni di carriera ha scoperto moltissimi personaggi dello spettacolo, cantanti e ballerine. In un’intervista rilasciata al settimane Oggi ha ripercorso la sua lunga carriera raccontando non solo le storie dei molti talenti scoperti ma anche il suo rapporto con molti personaggi importanti della tv.

Innanzitutto parla della sua amicizia con Mike Bongiorno, da lui molto stimato che gli raccontava tantissime storie sulla sua vita, fu il presentatore italo-americano a dire a Baudo che agli italiani piacevano i dualismi, gli scontri, come quelli tra i ciclisti Fausto Coppi e Gino Bartali, e quindi sarebbero dovuti diventare i Coppi e Bartali della tv, si sarebbero dovuti scontrare in tv, tuttavia Pippo Baudo ha ammesso che gli riusciva difficile fare battutacce su Mike per l’affetto e la stima che provava per lui.

Sulle gemelle Kessler risponde ad un vecchio aneddoto: Baudo ha più volte dichiarato che a Sanremo, dopo aver mangiato e bevuto troppo, è crollato e si è risvegliato nel letto con il pigiama, ha pensato fossero state le ballerine tedesche che erano con lui a riaccompagnarlo a letto.

Loro hanno negato, quindi ritornando sull’argomento ha specificato che è vero perché l’episodio se lo ricorda benissimo, e che se non sono state le Kessler sarà stato un loro segretario.

Pippo Baudo racconta anche un retroscena sul bacio datogli da Sharon Stone a Sanremo, ha confessato che l’attrice lo accolse nella sua stanza completamente nuda con solo gli slip addosso ma che lui si comportò da vero gentlemen, la Ston apprezzò il gesto e per ringraziarlo gli diede un bacio sul palco dell’ Ariston.