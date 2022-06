Pippo Baudo, chi è la bimba che ha in braccio? Oggi è una famosa della Tv

Ascolta questo articolo

Pippo Baudo, pseudonimo di Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, classe 1936, è considerato da molti come il re dei telespettatori. Era il 1959 quando il giovane Pippo Baudo mise piede per la prima volta in Rai e da allora la sua è stata tutta una carriera costellata di successi.

Un sodalizio lunghissimo, quello del Superpippo nazionale con la tv di stato, seppur con dei periodi di crisi, come avviene in ogni famiglia, dato che per Pippo la Rai era questo.

Lo scatto

Baudo, ex marito della grande Katia Ricciarelli, ha dominato la scena televisiva italiana per anni e anni e, di generazione in generazione, ne hanno apprezzato il suo talento, il suo passo a falcata, la sua voce inconfondibile, il suo talento, il non essere mai sopra le righe e sempre professionale. Ora che Pippo ha compiuto 86 anni, tantissime celebrità hanno voluto fargli gli auguri avvalendosi dei social, compresa la piccola bimba, dolcissima, che il conduttore ha tra le braccia e bacia affettuosamente. In tantissimi si sono chiesti di chi si tratti e sicuramente qualcuno ci avrà azzeccato.

Un indizio? Si tratta di una donna in carriera, figlia d’arte. La fotografia in questione che i più curiosi stanno scandagliando in lungo e in largo, è stata pescata in rete grazie a un vecchio video della Rai, anche perchè Baudo lo si trovava più in Viale Mazzini, negli studi Rai, che a casa sua, forse. Ma torniamo alla bimba nello scatto, con i capelli raccolti in due code, ravvivate da fiocchi rosa, con una frangia sbarazzina, e degli occhi verdi stupendi, curiosi e timidi nello stesso tempo?

Coloro che non si lasciano sfuggire nulla, ma proprio nulla, hanno notato la sua vicinanzaa Romina Power. Quindi chi è la misteriosa piccolina che Baudio tiene ben stretta tra le braccia mente passeggia sul palcoscenico, schioccandole un bacio sulla guanciotta? E’ Romina Jr, figlia di Romina e Al Bano, che all’epoca aveva all’incirca 3 o 4 anni ed era supervigilata dai suoi famosissimi genitori. La ragazza ha condiviso il video da una sua fanpage (rominacarrisipower.fp) per fare i suoi personalissimi auguri a Superpippo. Una bellissima sorpresa, vero?