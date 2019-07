Pippa Middleton di nuovo sotto i riflettori

Pippa Middleton è la sorella minore di Kate, a differenziarle per età è poco meno di un anno, Pippa infatti è nata nel 1983, mentre Kate nel 1982; con ogni probabilità questa poca differenza generazionale ha consentito alle due sorelle di essere sempre legate sin dalla tenera età. Hanno frequentato anche l’università insieme e Pippa è sempre stata la spalla forte per Kate, la persona su cui contare e alla quale affidarsi nei momenti di bisogno.

Pippa è sempre stata presente nella vita della sorella, anche quando conobbe William ed insieme decisero di creare la “Royal family“; c’era ovviamente anche nel giorno più bello e importante per Kate, ovvero il giorno del suo matrimonio. Pippa insomma in un modo o nell’altro è sempre stata un fulcro centrale nella vita di Kate.

Dopo che la duchessa di Cambridge però aveva messo su famiglia con William, Pippa si era defilata dai riflettori, cedendo il passo alla sorella maggiore; di fatto sempre meno erano le notizie sul suo conto, fino alla notizia circa il suo matrimonio con il milionario James Matthews, con il quale ha avuto un figlio, Arthur Michael William.

Di recente, però, pare che Pippa sia tornata alla ribalta; infatti la 35enne è stata di recente avvistata, insieme alla duchessa di Cambridge, a Winbledon, accompagnata dal marito e prendendo posto accanto a Kate e Meghan Markle, duchessa di Sussex. I tabloid inglesi in realtà vociferano che la presenza di Pippa sia stata una mossa studiata a tavolino da parte di Kate.

Le sorelle Middleton infatti non si vedevano insieme allo stesso evento dal lontano 2012 e di certo questo ritrovo tra sorelle non può che far notizia; il motivo di queste poche apparizioni insieme è stato prettamente voluto, cercando di dare maggiore enfasi a Kate e consentendo a Pippa di muoversi “dietro le quinte”.

In realtà molti ritengono che la presenza di Pippa abbia rappresentato una sorta di cuscinetto per Kate nei confronti di Meghan. Al momento nulla è ancora certo, ma sembra che la mossa abbia funzionato, in quanto Kate è apparsa solare e sorridente insieme alla sorella, e ciò ha influenzato positivamente anche Meghan, che è parsa a suo agio insieme alla cognata.