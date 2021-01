Pioggia di critiche per Gemma Galgani e Giulia De Lellis: interviene Maurizio Costanzo

Dopo tanto vociferare, “Giortì“, programma condotto da Gema Galgani e Giulia De Lellis, è finalmente andato in onda. Inizialmente l’approdo della trasmissione era sul piccolo schermo, ma si è poi deciso di caricare il docu-reality su Mediaset Play. Gemma e Giulia vestono i panni di inviate a feste e cerimonie (il programma è stato registrato nel periodo pre Covid) e in tanti non hanno apprezzato la loro conduzione.

D’altronde si sa, non tutti sono Maria De Filippi. E così, il prodotto edito proprio da Queen Mary e che vede due delle sue pupille impegnate alla conduzione, non è andato giù ai più. In molti oggi tentano la strada della conduzione, credendo che sia facile quando in realtà ciò non è. La televisione è diventata anche questo e bisogna accontentarsi di vedere sul piccolo schermo anche chi non è preparato per svolgere un ruolo così importante.

La Galgani e la De Lellis si sono cimentate, ma le critiche sono piovute. Nello specifico, un forte attacco è arrivato ad indirizzo delle due, sul magazine “Nuovo”. Sulla rivista, Maurizio Costanzo cura una rubrica sullo spettacolo e sulla televisione e proprio lì, un lettore ha aspramente criticato la dama torinese e l’influencer. Costanzo ha risposto, difendendo le due donne.

“Non conducono un programma d’inchiesta, quindi la loro esperienza è sufficiente per Giortì“, ha commentato il giornalista. Maurizio ha poi aggiunto che la loro esperienza in tv è sufficiente per condurre il docu-reality, esperienza dettata per lo più dalla partecipazione a “Uomini e Donne”. Tutti sappiamo come la De Lellis sia stata corteggiatrice e scelta di Andrea Damante e da lì, il successo le è poi esploso in mano, come asserito dalla stessa De Filippi durante un’intervista.

Gemma invece è ormai volto fisso del trono over del talk show, presenza imprescindibile e fondamentale. Le due dunque sono state difese da Costanzo, ma il lettore non è stato d’accordo con il pensiero del giornalista e ha proseguito esplicando il suo pensiero: “Sono due persone senza esperienza da conduttrici, com’è possibile che occupino questo spazio? Un tempo bisognava studiare“.