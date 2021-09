Pio e Amedeo feroci con Chiara Ferragni dopo Fedez: è guerra sui social

Probabilmente è solo l’inizio della guerra via social tra Pio e Amedeo e Fedez. Il duo comico è stato ospite alla prima puntata dei Seat Music Awards su Rai1 dove sono stati premiati per il successo d’ascolti di Felicissima Sera. Non si sono limitati a godersi il premio consegnato loro da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Si sono scagliati palesemente contro Fedez prendendo una posizione chiara nella diatriba che il rapper continua a portare avanti con la Rai dopo il Concertone del Primo Maggio. La tv di Stato lo ha querelato per diffamazione e danno d’immagine, per i fatti che il direttore del terzo canale di Stato Franco di Mare lo ha accusato di aver manipolato.

All’epoca dei fatti il marito di Chiara Ferragni aveva dichiarato di prendersi la responsabilità di ciò che ha detto e ha fatto, assumendosene tutte le conseguenze, ma rifarebbe tutto allo stesso modo. Poi aveva annunciato la sua intenzione di denunciare Di Mare per l’accusa di manipolazione dei fatti.

Tornando alla querelle scoppiata in tv, nella serata di giovedì 9 settembre Fedez è intervenuto sui social attraverso una serie di Instagram Stories, accusando Pio e Amedeo di dissing. A loro volta i volti Mediaset si sono lasciati andare a sfottò e provocazioni dopo aver dedicato il premio alla libertà di opinione, ringraziando ironicamente la Rai per la libertà concessa.

Hanno chiesto all’artista di non continuare ad alimentare polemiche inutili e definendo la sua sfuriata come una crisi isterica da furbacchione. “Le brutte intenzioni e la maleducazione” (per citare Morgan) non si sono placate. Anche Chiara Ferragni è intervenuta sui social. L’imprenditrice digitale ha preso le difese del marito Fedez, ironizzando sulla simpatia dei due comici. Pio e Amedeo non sono rimasti a guardare, menzionando alcuni episodi che hanno visto protagonisti i Ferragnez e che hanno creato non poco scalpore.

“Simpatici come quelli che si lanciano l’insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle o come quelli che fanno l’elemosina sgommando con la Lamborghini in faccia ai poveri? E come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia, in effetti troppo divertente” hanno detto i comici. Arriverà una nuova replica a tono da parte di Fedez?

Intanto non è chiara la sua assenza sul palco dei Seat Music Awards 2021. Sul palco si sono presentati soltanto Orietta Berti e Achille Lauro con Mille. A chiarire l’assenza del rapper è stato il direttore di Rai1 Stefano Coletta. La non presenza di Fedez è stata comunicata per tempo e non ha partecipato per impegni contrattuali. Non c’è alcun nesso con quello accaduto al Primo Maggio. Secondo indiscrezioni sarebbe impegnato con le registrazioni della seconda stagione di Lol – Chi Ride è Fuori.