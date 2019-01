Pino Daniele, le dolci parole della figlia Sara per ricordare il suo "papà meraviglioso"

Era il 4 gennaio del 2015 quando la notizia dell’improvvisa morte di Pino Daniele scosse non solo il mondo della musica italiana, ma l’Italia intera, che grazie alle sue canzoni aveva sognato e cantato. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso, ma anche un grande dolore soprattutto tra i suoi familiari, sengandone irrimediabilmente le esistenze.

Anche nel quarto anniversario della scomparsa dell’amato papà, la figlia Sara ha voluto ricordare Pino Danele con delle emozionanti parole, che trasudano tutto l’amore che ha per quel papà che è stato strappato alla vita troppo presto, ma che ancora è tanto vivo nel suo cuore e nei suoi ricordi, così come lo è in quelli di chi lo ha amato.

La lettera di Sara per Pino Daniele

Come ogni anno da quel maledetto 4 gennaio del 2015 Sara Daniele pubblica il suo personale ricordo per il papà, ed anche quest’anno ha scritto una bellissima ed emozionante lettera che ha poi voluto condividere con i propri followers, pubblicandola sul proprio profilo nel noto social network di condivisione Instagram.

Pino Daniele sopravvive nel ricordo di tutti noi anche alle sue straordinarie melodie, brani che rimarranno immortali e che faranno ancora vibrare le corde dell’anima di generazioni intere. Napoletano per eccellenza, ha contribuito non poco a portare la napolanità nel mondo, facendola apprezzare ancor di più.

Se i fan hanno conosciuto il Pino Daniele artista, Sara – attraverso il suo post su Instagram – ci ha dato la possibilità di conoscere la parte più intima e dolce del rapporto con il suo papà scrivendo: “Sono quattro anni senza te, papà meraviglioso. Passano gli anni ma quello che hai lasciato ad ognuno di noi è sempre presente. Più cresco e più realizzo e apprezzo l’uomo meraviglioso che sei stato sia come persona, che come padre. Grazie perché tutto quello che mi hai detto e insegnato, lo porto nel mio cuore tutti i giorni“.

Non è stato facile metabolizzare la scomparsa del grande musicista, in tal senso anche le parole di Sara che prosegue la sua lettera scrivendo: “Spesso la gente mi chiede come si fa a gestire un lutto, la risposta è: non si fa, si va avanti. Ed io vado avanti a testa alta sempre, proprio come facevi tu. Ti amo“.