Pietro Tartaglione polemico contro Pamela Prati: "E’ una vergogna!"

Il Pamela Prati gate sembra ormai essere giunto alla conclusione, assodato che Mark Caltagirone – additato come suo futuro sposo, ma mai conosciuto dalla stessa donna – non esiste e dopo che Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo sono tornate alla loro vita di sempre, indubbiamente però con una quantità elevata di popolarità che è piovuta loro addosso, Pamela Prati sembra invece aver preferito mantenere un profilo più riservato.

Se dunque la vita della showgirl (protagonista in passato del Bagaglino, accanto a Valeria Marini e Pippo Franco, compagnia di varietà fondata da Pierfrancesco Pingitore) è stata travolta dallo scandalo, la sua vita professionale procede. In particolare Pamela è stata invitata come guest star alla fiera dedicata agli sposi: “Nozze in fiera“.

Proprio la sua ospitata ha scatenato la reazione negativa di Pietro Tartaglione, compagno di Rosa Perrotta, ex naufraga dell’Isola dei famosi ed ex tronista di Uomini e Donne, noto talk show dei sentimenti in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, dove Rosa era appunto la tronista e Pietro il suo corteggiatore e sua scelta.

La coppia ha da pochi mesi avuto un bambino, il piccolo Domenico. Pietro in giro per la città di Napoli (suo paese originario) mentre notava un cartellone della fiera organizzata in Campania, “Nozze in fiera”, nel quale veniva annunciata l’ospitata di Pamela Prati, ha sbottato realizzando delle stories sul suo profilo Instagram.

Nello specifico ha asserito: “Vi spiego l’Italia in una sola foto…Nozze in fiera, ospite: Pamela Prati. Quale testimonial migliore per una fiera dedicata al matrimonio? Questa si è inventata un matrimonio, dei figli, un marito, un compagno, malattie che avevano queste povere creature immaginarie e giustamente noi la premiamo chiamandola a fare da testimonial ad un evento legato al matrimonio pagandola fior di quattrini. Questo rappresenta appieno la società in cui viviamo. Detto ciò tutta la mia stima a Pamela Prati: brava, bravissima, continua a lucrare su questa situazione. Questo è quanto dichiarato da Pietro, non resta che attendere un eventuale risposta da parte di Pamela Prati.