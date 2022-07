Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, altra coppia Vip della Tv italiana si dice addio: "A letto.."

Ascolta questo articolo

In questo periodo il gossip è pieno di notizie che stanno tenendo banco all’interno della pubblica opinione. Ovviamente in questi casi non si può fare a meno che pensare a quello che è successo tra Ilary Blasi e Francesco Totti, una delle coppie più amate dagli italiani che nei giorni scorsi ha comunicato con una nota congiunta la loro separazione. Un matrimonio finito dopo 17 anni che ha colto di sorpresa. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“ – così ha comunicato Ilary Blasi.

La notizia era stata già lanciata da Dagospia alcuni mesi fa, quando la crisi sembra fosse ancora all’inizio. Totti ha comunicato di aver fatto di tutto per poter salvare il matrimonio, ma purtroppo senza riuscirci. Ed è di queste ore una notizia che spiazzando i fan di una nota trasmissione e di un’altra notissima coppia dello spettacolo italiano, i followers di costoro sono increduli. Vediamo di chi si tratta.

Crisi tra i protagonisti di U&D

Secondo quanto riferisce in queste ore la stampa nazionale, in particolare l’affidabile sito Coming Soon, tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta ci sarebbe aria di crisi. Si tratta del tronista e della dama che negli scorsi anni sono stati protagonisti della trasmissione “Uomini & Donne” condotta da Maria De Filippi.

Dalla relazione tra la modella campana e il 31enne avvocato originario di Marcianise, sono nati due figli, Domenico Ethan, nato nel 2019 e Mario Achille l’anno scorso. La stessa Perrotta in occasione del loro quinto anniversario aveva dichiarato che con il compagno Pietro vi erano stati dei momenti difficili, che però sembravano ormai alle spalle.

“Alcuni utenti, ultimamente avevano notato atteggiamenti strani così ho deciso di approfondire. Purtroppo è vero, c’è crisi, i due dormirebbero addirittura separati. Alla base della crisi non c’è stato alcun tradimento. Tornate a farci sognare. Una delle copie vere rimaste” – così si legge sulla pagina di Investigore_socialufficial_.