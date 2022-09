Pietro Taricone, la figlia Sophie è identica a lui: le foto insieme alla mamma Kasia Smutniak

Ascolta questo articolo

Pietro Taricone è rimasto nel cuore dei suoi moltissimi fan che lo hanno conosciuto grazie alla sua partecipazione all’indimenticabile prima edizione del “Grande Fratello“. La sua storia con Cristina Plevani appassionò milioni di italiani che regalarono al programma una popolarità senza precedenti, dando il via – inconsapevolmente – ad una nuova era per la televisione italiana.

Ora, a distanza di 22 anni dalla sua scomparsa avvenuta in seguito ad un incidente con il paracadute, il settimanale “Diva e Donna” pubblica degli scatti della figlia Sophie insieme alla madre Kasia Smutniak. La ragazza, schiva e riservata, è apparsa davanti alle telecamere qualche anno fa al Festival del Cinema di Venezia e anche allora tutti hanno notato la strabiliante somiglianza con il padre.

Pietro Taricone e la figlia Sophie: l’incredibile somiglianza

Adesso Sophie ha 18 anni e la sua bellezza continua a ricordare quella di Taricone, e grazie alle foto pubblicate sul settimanale di gossip, questa somiglianza è sotto gli occhi di tutti. Stessi lineamenti, stesso sguardo e stesso sorriso, come anche i colori sia degli occhi che dei capelli sono quelli di Taricone.

La ragazza non ama apparire in pubblico e anche i suoi profili social sono blindati e per questo non si sa molto di lei, l’unica informazione sul suo conto pubblicata sul giornale è che sarebbe una grande appassionata di viaggi. Il legame con la madre è molto stretto così come quello con Leone, il fratellino nato dalla relazione di Kasia Smutniak con il compagno Domenico Procacci.

Taricone, dicevamo, ha reso unica la prima edizione del reality show. Il ragazzo romano, con il suo fisico statuario, fece girare la testa alla Pleviani, anche se la loro storia d’amore non ebbe futuro. Una volta fuori dalla Casa, Pietro è riuscito a farsi strada nel cinema e nella televisione frequentando corsi di recitazione. La sua innata simpatia lo ha reso un ospite perfetto per molti salotti televisivi, fino ad arrivare a quel tragico incidente che non gli ha dato scampo.