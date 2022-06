Pietro Taricone ci lasciava 12 anni fa, Marina La Rosa in lacrime svela qualcosa che nessuno sapeva: "Abbiamo fatto.."

Ascolta questo articolo

Sono passati 20 anni dalla prima edizione del Grande Fratello, il fortunato reality di canale 5 a cui presero parte Marina La Rosa e il compianto Pietro Taricone. Quest’ultimo ha perso la vita nel giugno del 2010 a causa di un incidente con il paracadute, un dramma incredibile che scosse molto l’opinione pubblica.

A distanza di 12 anni dal quel terribile giorno, l’attrice ha ricordato l’amico scomparso parlando della grande amicizia che si era instaurata tra i due tra le mura della casa e proseguita anche nella vita reale. Per la prima volta ha svelato un retroscena particolarmente drammatico di come scoprì della morte dell’amico: ecco cosa ha detto.

Il racconto di Marina

Ospite di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo, l’attrice ha ricordato commossa il forte legame con l’amico Pietro Taricone: “Pietro era davvero fantastico capace di creare una relazione intima e speciale con tutti.Dopo il Grande Fratello siamo diventati molto amici e lo chiamavo spesso per dei consigli. Lui viveva tutto con grande serenità, mi faceva ridere molto. C’era, è stato un compagno di giochi, di uscite”.

Parole al miele quelle di Marina La Rosa per il protagonista della prima edizione del Grande Fratello Vip, poi scomparso tragicamente in un terribile incidente con il paracadute, la sua più grande passione. Il modo in cui è venuta a conoscenza dell’accaduto è stato del tutto casuale, cioè per la chiamata di una giornalista: “Mi chiese un commento a caldo ma io non ne sapevo nulla”.

Sono stati dei momenti che non dimenticherà mai, quella telefonata le gelò il cuore. Ma a distanza di tanti anni ciò che rimane è soprattutto il ricordo commosso delle tante avventure passate insieme a Pietro: “Abbiamo fatto dei danni, in cui ci divertivamo molto. Era un po’ il fratello maggiore. Lui arriva al cuore della gente…”.