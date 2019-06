Pietro Morandi, le sue parole a Vanity Fair: "La presenza di mio padre è un peso, devo discostarmi"

Pietro Morandi nell’intervista al giornale Vanity Fair ha spiegato quanto sia difficile ottenere successo nel mondo della musica e la situazione si complica se hai un cognome di una certa importanza. Ha raccontato le difficoltà legate al fatto che è figlio di Gianni Morandi ma il ragazzo non ha mai abbandonato la sua passione per il rap. Il giovane artista ha un nome d’arte e si fa chiamare Pietro Tredici.

Il rapper è molto presente su Youtube dove pubblica le canzoni che hanno ottenuto un buon successo. Ha sottolineato come sia difficile sfondare avendo alle spalle un cognome molto pesante e facendo notare gli ostacoli incontrati all’inizio della carriera di musicista se si è figli di un pezzo della musica.

Le parole del figlio di Gianni Morandi al giornale

Pietro Morandi ha continuato l’intervista parlando del padre attraverso queste parole: “La sua presenza è un peso, devo discostarmi”. Ha spiegato di essersi rassegnato all’idea che i giornali possano titolare con il nome di Gianni Morandi, ma si è detto scontento di questa situazione.

Intanto Pietro sta attraversando un momento importante nella carriera lavorativa e sta per uscire il primo disco dell’artista dal titolo “Assurdo” che ha tutte le carte per avere un ottimo seguito. Il disco appartiene al genere della trap. Pietro ha voluto raccontare la propria adolescenza soffermandosi sul rapporto con il padre e ha rivelato di essere stato in cura da uno psicologo per alcuni anni.

Tredici ha spiegato l’importanza delle terapie che l’hanno aiutato a riprendersi da quel periodo complicato. Fiorello ha ironizzato su Gianni Morandi attraverso un video pubblicato sulla sua pagina di Instagram, dicendo: “Ci hai rovinato, non ci fai fare una vecchiaia serena”. Il cantante emiliano ha deciso di rispondere alle provocazioni di Fiorello pubblicando un video: “Guarda quante pillole devo prendere tutti i giorni“.