Pietro Delle Piane sorprende tutti, la dedica per Antonella Elia: "Non ti chiederò scusa"

Il viaggio nei sentimenti sull’isola delle tentazioni, ha provato molto la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. A “Temptation Island” infatti il loro rapporto è stato messo a dura prova da alcune dichiarazioni e atteggiamanti molto forti di Pietro che hanno lasciato il segno nel loro rapporto e in Antonella, profondamente offesa e denigrata come donna.

Ora che il programma è terminato, sembra che Delle Piane si sia reso conto di aver passato il limite e quindi sta tentando in tutti i modi di riconquistare la fiducia della sua compagna. Avvistati insieme in spiaggia, ora anche sui social spunta una dedica che fa capire quanto l’uomo si sia reso conto di aver sbagliato.

Antonella ha sempre precisato che, questa volta, il perdono a Pietro lo avrebbe concesso solo ed esclusivamente dopo un reale segnale da parte dell’uomo che le facesse capire il suo pentimento. Fino ad allora sarebbe rimasta in disparte ad osservarlo per capire le sue intenzioni. Chi non rimane in disparte, invece, è proprio Pietro che su Instagram ha pubblicato una dedica per cercare di recuperare terreno.

La dedica di Pietro Delle Piane per Antonella Elia

Così, accanto ad una foto che lo ritrae di spalle ad osservare il mare, ha scritto parole che sicuramente faranno piacere alla Elia: “Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti. Ti amo“.

Antonella, anche dopo essere stati paparazzati al mare, ha messo le mani avanti e precisato che pur essendoci stato un avvicinamento, il momento del perdono sarebbe arrivato solo dopo un segnale forte e deciso da parte di Pietro: “Io non so se in questo tempo per me rivedrò o non rivedrò Pietro, ma comunque sarò io che deciderò che fare, perché sarò io che valuterò quanto sarò in grado di perdonare“, queste le parole di Antonella. C’è solo da vedere, ora, se dopo la dichiarazione d’amore di Delle Piane qualcosa dentro di lei è cambiato.