Pietro Delle Piane parla della sua avventura a "Temptation Island Vip" e rivela di aver rifiutato il GF Vip

Intervistato circa un mese fa da Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso“, ormai trasmissione cancellata dai palinsesti di Canale 5, Pietro Delle Piane ha parlato della sua avventura a “Temptation Island Vip“, in cui partecipa come coppia insieme ad Antonella Elia.

In quel caso l’attore ha lanciato una frecciatina nei confronti di Maria De Filippi e agli autori, rivelando che in Sardegna avrebbe recitato solamente un ruolo. Si è trattata di una dichiarazione imbarazzante anche per Barbara D’Urso, siccome pochi minuti dopo legge un comunicato degli autori ove viene sottolineato che Pietro Delle Piane si prende tutte le responsabilità per le accuse fatte al reality.

Il chiarimento di Pietro Delle Piane

In questi giorni Delle Piane ha rilasciato una lunga intervista al sito “Super Guida TV” in cui ritorna a parlare della sua intervista al Live. Ci tiene a precisare di non aver lanciato nessuna frecciatina alla Queen Mary oppure agli autori, siccome quelle parole sarebbero uscite solamente per ingelosire Antonella Elia. Proprio parlando della sua ex fidanzata, ammette che attualmente tra loro risplende il sereno ed i litigi accaduti in passato sono solamente un lontano ricordo.

Parlando della sua partecipazione a “Temptation Island Vip” l’attore ammette che lo rifarebbe nuovamente: “Sono affezionato al programma. Proprio l’anno scorso in questo periodo con la produzione iniziavamo a parlare della nostra partecipazione. È stata una bella esperienza perché io e Antonella abbiamo capito quanto fosse importante il nostro sentimento”.

Afferma che all’apice del suo successo, quindi dopo la sua partecipazione a “Temptation Island Vip”, avrebbe ricevuto una chiamata da Alfonso Signorini per far parte del “Grande Fratello Vip” come concorrente: “Avevo incontrato gli autori e anche Alfonso Signorini perché mi volevano nella casa. Non siamo arrivati ad un accordo. Non so se parteciperei ad un reality perché non credo di essere adatto”.