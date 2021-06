Pierpaolo Pretelli pubblica "L’estate più calda": nel videoclip presente Giulia Salemi

In seguito alla sua esperienza fortunata al “Grande Fratello Vip”, Pierpaolo Pretelli passa al mondo musicale con il singolo “L’estate più calda“. Il brano, che tra l’altro è già possibile pre salvarlo su Spotify, uscirà nei negozi digitali e su YouTube nella giornata del 18 giugno.

Si tratta di un brano leggero, fatto su misura per l’estate, scritto a quattro mani di Pierpaolo Pretelli e Shade, quest’ultimo conosciuto per i vari successi e per la sua partecipazione al “Festival di Sanremo” insieme a Federica Carta con la canzone “Senza farlo apposta”. La canzone viene prodotta da Jado, che ha creato un mix che mescola musica latin e reggaeton.

L’entusiasmo di Pierpaolo Pretelli

Nella sua ultima intervista l’ex velino di “Striscia la notizia” rivela di essere molto appassionato per la musica e proprio per questo motivo si dichiara felice per essere riuscito finalmente a dare vita al suo nuovo progetto discografico. La canzone si ispira alle sue passioni dedicate alle sonorità latine, e spera vivamente che questo brano possa portare alla gente a fare le cose più semplici vietate nell’ultimo periodo a causa del Covid-19, cioè ballare con i propri amici.

Pierpaolo Pretelli inizialmente ha voluto parlare del videoclip girato da Federico Santaiti, spiegando i motivi della location tutta italiana: “Ho voluto fortemente girare il video in Italia, perché abbiamo il privilegio di poter godere di luoghi straordinari, che tutto il mondo ci invidia. E poi mi piaceva l’idea di associare i suoni del pezzo al mare: è l’atmosfera esuberante che cercavo”.

Ha voluto poi ringraziare la sua fidanzata, Giulia Salemi, che è presente per l’appunto nel videoclip: “Un grazie speciale va a Giulia, che in questo progetto mi ha supportato in maniera molto attiva“. Il brano tra l’altro vede la collaborazione della cantante Giorgina, che insieme in passato hanno pubblicato già il singolo “Rondine”.