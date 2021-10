Pierpaolo Pretelli proporrà le nozze a Giulia Salemi durante l’ultima puntata di "Tale e quale show": l’indiscrezione

La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta andando a gonfie vele. I due, che si sono conosciuti durante la quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, sui social pubblicano quasi giornalmente la loro vita di coppia, mostrandosi felici dinanzi ai loro numerosissimi fan.

Le cose stanno andando così bene che Pierpaolo e Giulia starebbero pensando di convolare a nozze nel breve periodo. A rivelare questa indiscrezione è il settimanale “Nuovo Tv“, diretto da Riccardo Signoretti, ma al momento la coppia non avrebbe ancora confermato questa possibilità.

Le ultime indiscrezioni su Pierpaolo e Giulia

Per la rivista però pare essere una cosa certa, e la proposta potrebbe avvenire prima del previsto: “Appena avrà finito l’impegno di lavoro a Tale e Quale Show farà a Giulia la proposta di nozze” si legge sul settimanale: “Potrebbe accadere addirittura durante l’ultima puntata dello show. All’epoca del loro incontro in Tv pochi credevano che la loro relazione sarebbe durata. Ora anche i più scettici dovranno ricredersi”.

Pretelli, in una intervista fatta nel mese di settembre a Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica “Non succederà più” in onda su Radio Radio, non ha escluso nulla per il futuro: “Giulia ha preso il bouquet al matrimonio dei nostri amici (Filippo Graziani e Catherine Poulain n.d.r). Se una coppia sta bene, l’idea del matrimonio arriva però le cose si fanno un passo alla volta. Cerchiamo di affermarci entrambi a livello lavorativo che è una cosa importante. L’amore c’è e ce lo viviamo”.

Ovviamente questa notizia ha mandato immediatamente fuori di giro i fan della coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, e su Twitter è salito in cima nei trend topic l’hashtag “Prelemi”. Per il momento però bisogna prendere questa notizia con le pinze, siccome manca ancora l’ufficialità da parte di uno dei diretti interessati che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.