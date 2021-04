Pierpaolo Pretelli presenta il figlio a Giulia Salemi: la reazione del bimbo

Anche in questa edizione la Casa del “Grande Fratello Vip” è stata galeotta e ha fatto da sfondo alla storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tra i due c’è stata immediatamente sintonia non appena la Salemi è entrata dalla porta rossa e questo particolare è stato notato da tutti, anche da Elisabetta Gregoraci che fin da subito si è dimostrata gelosa dell’interesse che Pretelli dimostrava alla nuova arrivata.

Le cose tra loro si sono fatte serie giorno dopo giorno e una volta fuori hanno continuato a frequentarsi facendo diventare una semplice conoscenza in un sentimento profondo, tanto che in queste ore Pierpaolo ha preso una decisione davvero importante che dimostra quanto le sue intenzioni siano serie.

Giulia Salemi incontra il figlio di Pierpaolo Pretelli

Dopo la separazione con Ariadna Romero non aveva voluto mai coinvolgere suo figlio Leonardo nelle sue varie frequentazioni, ma con Giulia le cose sono diverse e infatti ha deciso di presentarle il suo bimbo. L’incontro è avvenuto nel giorno di Pasqua ed è stato lui stesso a raccontarlo ai microfoni di RTL 102.5: “Voglio dare una notizia all’esercito o “setta” Prelemi. Giulia e Leonardo si sono conosciuti per la prima volta. Lei è stata con mio figlio. Abbiamo passato delle ore insieme. Come è andata? Benissimo, alla grandissima, sono felicissimo. È stato un momento che ha riempito la mia felicità” ha raccontato l’ex gieffino entusiasta di aver preso una decisione tanto importante, ma con la consapevolezza che sia quella giusta.

Continua il suo racconto confermando che questo incontro tanto voluto è arrivato dopo aver capito quanto forti siano i sentimenti per la Salemi e quanto Giulia ricambi tutto il suo amore. La presentazione ufficiale è avvenuta vicino a casa di Pretelli, all’aperto e Leonardo ha giocato a lungo con la ragazza: “Giulia è molto attenta, paziente e ama i bambini“.

Secondo le parole di Pierpaolo è stata subito intesa con Giulia e racconta la reazione che ha avuto il bimbo: “C’è stato subito un buon feeling. Mio figlio le ha chiesto di fidanzarsi con lei. Leonardo s’innamora molto facilmente, è un amore“.