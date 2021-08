Pierpaolo Pretelli, l’ex compagna svela in che rapporti è Giulia Salemi con Leo

L’ex compagna di Pierpaolo Pretelli , Ariadna Romero, rivela in alcune Instagram Stories qual è il rapporto tra il figlio avuto dall’ex gieffino e l’attuale compagna di quest’ultimo, Giulia Salemi. Nel risposndere ad alcune curiosità dei suoi fan, la modella cubana ha tenuto nuovamente a sottolineare che i rapporti con l’ex gieffina sono ottimi.

Il piccolo Leonardo, che i telespettatori del Grande Fratello Vip hanno conosciuto in occasione di una visita a sorpresa al padre, passa molto tempo con l’ex velino di Striscia la notizia e la Salemi. La coppia che si è formata durante l’ultima edizione del reality di Canale 5, ha continuato a frequentarsi anche dopo la fine del reality, rinsaldando il rapporto.

Giulia e Pierpaolo appaiono sempre più spesso insieme sui social, dove hanno documentato passo dopo passo le loro vacanze. In alcuni post e stories si è visto anche il piccolo Leo, in vacanza con la coppia a casa dei nonni. E mentre Ariadna era lontana, Giulia non mancava di aggiornare e mettere al corrente la Romeo di ciò che faceva il suo bambino.

Attraverso foto e video mandati dalla Salemi, Ariadna aveva così un continuo contatto con il piccolo Leo. “E’ stata stupenda” ha riferito la modella cubana, mettendo così a tacere i beceri gossip che le vorrebbero rivali in amore. Nulla di tutto ciò. Dopo la fine dell’amore tra Ariadna e Pierpaolo, i due sono riusciti a costruire una solida e sincera amicizia.

Alla base di tutto però c’è un grande rispetto reciproco. Ancor più visto che dal loro amore è nato Leonardo. Giulia sta poco per volta ed in punta di piedi, entrando a far parte di questa famiglia allargata. E chissà se presto non ci saranno anche delle grandi novità che riguarderanno proprio i Prelemi.

In alcune recenti interviste rilasciate da Pierpaolo, l’ex gieffino ha rivelato che Giulia frequenterà molto di più Roma nei prossimi mesi. I due vanno a convivere insieme o ci sono nuovi progetti lavorativi che porteranno la Salemi nella Capitale? DI certo è che Pretelli farà parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show.